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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Hakem Komitesi'nden derbi sonrası bomba: Atletico lehine çok sayıda hakem hatası

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
İspanya

Resmi itiraf

İspanya Hakem Teknik Komitesi, Atletico Madrid ve Real Madrid derbisindeki en dikkat çekici tartışmalı hakem kararlarına ilişkin tutumunu netleştirdi. Komite, Kang In Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartı hak ettiğini değerlendirirken, Dean Huijsen'in video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kartın da doğru olduğunu kabul etti.

"As" gazetesinin aktardığına göre komite, hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın maçtaki en dikkat çekici üç pozisyonu yönetmede hata yaptığı, video teknolojisinin ise bunlardan ikisini düzeltmek için devreye girdiği görüşünde.

Cuti Romero ile Jude Bellingham arasındaki pozisyonda Ortiz Arias, müdahaleyi Real Madrid oyuncusuna vererek ve ona sarı kart göstererek faul yapan oyuncunun belirlenmesinde hata yaptı; ardından VAR odası devreye girerek kararı düzeltti ve faulü işleyen oyuncunun Romero olduğunu belirledi.

Hakem Teknik Komitesi, Romero'nun müdahalesinin kırmızı kart gerektirdiği görüşünde; ancak Ortiz Arias, video teknolojisi incelemesinin ardından faul yapan oyuncunun kimliği düzeltilmesine rağmen yalnızca sarı kart göstermekle yetindi.

İkinci pozisyon ise Kang In Lee'nin Valverde'ye yaptığı müdahaleydi. Komite, Atletico Madrid oyuncusunun Real Madrid oyuncusuna arkadan sert bir şekilde müdahale ederek kırmızı kart gerektiren bir faul işlediği, ancak hakemin herhangi bir işlem yapmadığı ve VAR odasının da pozisyonu incelemek için devreye girmediği görüşünde.

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Hakem Teknik Komitesi, Kang In Lee'nin oyundan atılmamasını maçtaki en dikkat çekici hakem hatalarından biri olarak değerlendiriyor.

Buna karşılık komite, Dean Huijsen'in ceza sahası içinde Giuliano Simeone'yi tutarak topa ulaşmasını engellemesinin ardından verilen kırmızı kart kararını destekledi. Bu pozisyonda Ortiz Arias penaltı kararı verdi, ancak başlangıçta sarı kart gösterdi.

Video teknolojisi devreye girerek hakemi pozisyonu incelemeye çağırdı; hakem kararını değiştirerek Huijsen'e kırmızı kart gösterdi. Hakem Teknik Komitesi bu kararı doğru ve net olarak değerlendiriyor.

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