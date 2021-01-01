Hakem hataları 'pes' dedirtti: Bir sponsor ayrılma kararı verdi

Bundesliga 2'de oynanan Würzburger Kickers - Nürnberg maçının ardından, sponsorlardan biri hakem hatalarını gerekçe göstererek çekilme kararı aldı.

11 Nisan'dan Almanya Bundesliga 2'de kalma mücadelesi veren Würzburger Kickers sahasında Nürnberg'i konuk etti.

1-1 sona eren karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin ve Almanya Futbol Federasyonu'nun sponsoru olan Flyeralarm şirketinin CEO'su Thorsten Fischer'in açıklamaları gündeme oturdu.

Thorsten Fischer neler söyledi?

Würzburg Kickers ile Nürnberg maçında hakem Tobias Reichel, son adam olmasına rağmen Nürnberg oyuncusu Lukas Mühl'e yaptığı faul sonrası sarı kart çıkardı. Hakemin maçta yaptığı 11 hatayı sayan Fischer sponsorluk anlaşmalarından çekileceklerini söyledi.

"Almanya Futbol Federasyonu'nun 7 yıldır ortağı ve sponsoruyuz. Almanya Futbol Federasyonu ile olan tüm sözleşmeleri feshediyoruz"

Kadınlar Bundesliga'nın isim sponsoru

Flyeralarm şirketi, geçen sezondan bu yana Kadınlar Bundesliga'nın isim sponsoru ve anlaşma 2022/2023 yılına kadar imzalanmıştı. Şirket 2013 yılından beri Almanya Kadınlar Milli Takımı'nın da ana sponsorluğunu yapıyor.

Bu anlaşmalara ek olarak Almanya Milli Takımı'na da sponsorluk yapan Flyeralarm şirketi, Joachim Löw'ün basın açıklamalarında da yer alıyor.

Würzburger Kickers'in ligdeki durumu ne?

Würzburger Kickers, Almanya Bundesliga'da bu sezon 28 karşılaşmaya çıktı ve 20 puan topladı. Bir dönem Erzurumspor'da da forma giyen Ridge Munsy, takımın en önemli isimlerinden ve attığı 7 golle en golcü isim konumunda.

Würzburger Kickers, ligde kalan maçlarda, St. Pauli (D), Darmstadt, Karlsruher (D), Osnabrück, Braunschweig (D), ve Paderborn ile karşılaşacak.