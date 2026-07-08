"Hakem François Letexier'e, Arjantin - Mısır maçındaki rolü nedeniyle hiçbir suç atfedilemez"

Danny Koevermans, hakem François Letexier’in Arjantin - Mısır (3-2) maçındaki kararları konusunda hiçbir suçu olmadığını düşünüyor. Dünya Kupası sekizinci final maçının ardından hakemliğin rolü hakkında çok konuşuldu, ancak ESPN yorumcusuna göre hakemin kendisi pek hata yapmadı.

Salı akşamı gerçek bir şölen yaşandı. Mısır 0-2 öne geçti, ancak son çeyrekte Arjantin skoru tamamen tersine çevirdi: 3-2. Maçın ardından hem sansasyonel geri dönüş hem de hakemlerin aldığı bazı kararlar gündeme geldi.

Örneğin, VAR'ın müdahalesi sonucunda Mısır'ın bir golü, öncesinde Mısır'ın faul yaptığı iddiasıyla iptal edildi. Ayrıca Arjantin'in 3-2'yi yaptığı golün hemen öncesinde, Mısır, sahanın diğer ucundaki ceza sahasında hem Mohamed Salah hem de Hamdi Fathi'ye faul yapıldığını iddia etti, ancak bu iddialar sonuçsuz kaldı.

Arnold Bruggink, maçın ardından özellikle Mısır’ın iptal edilen golünün aklında kaldığını, ESPN’deki “WK Praat” programında anlattı. “Bu Dünya Kupası’nda VAR’ın kullanım şeklini gerçekten çok destekliyorum, çünkü aslında mümkün olduğunca az kullanılıyor.”

“Ama bugün… O anı durdurup üç kez daha yavaş çekimde gösterirseniz, bu mümkün olabilir. Ancak ben bunu abartılı buldum. Kurallara göre mümkün olabilir, ama buna gerek yoktu,” dedi analist.

Kendisi de hakemlik deneyimi olan Koevermans’a göre, reddedilen gol konusunda hakem Letexier’e bir suç atılamaz. “Oyuna devam ettiriyor, yani faul olduğunu düşünmüyor. Ama sonra ekrana çağrıldığında, görüntüleri izledikten sonra bile hâlâ faul olmadığını söyleyecek bir FIFA baş hakemi görmem gerek. Böyle bir şey olmaz.”

Kees Kwakman bunun neden böyle olduğunu çok iyi biliyor. “Çünkü görüntülerde birinin ayağının üzerine bastığı açıkça görülüyor. Hem de defalarca. O durumda bir hakem olarak başka bir şey söyleyemezsiniz.”

Koevermans, 3-2’lik golde de Letexier’in hiçbir hata yapmadığını düşünüyor. “Orada da durum çok belirsizdi. O da bunu göremiyor. İnsanın sadece bir çift gözü var. Eğer o anda başka bir yere bakıyorsan, bunu göremezsin. O zaman VAR onu ekrana çağırmalı. Ama bunu yapmazsa, hakemden suçlayamazsın,” diyor Koevermans. Kwakman da ona katılıyor: “Hakem, ayağına bastığını asla göremez.”