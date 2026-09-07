Hakem Ajax - PSV maçında hata üstüne hata mı yaptı? Tartışmalı 6 pozisyon art arda

Hakem Sander van der Eijk cumartesi akşamı ilk Eredivisie dev maçını yönetti. Ajax - PSV (1-3) karşılaşmasında hakem yönetimi açısından pek çok şey yanlış gitti. Van der Eijk, en hafif tabirle talihsiz bir performans sergiledi. Ruben van Bommel’in Aaron Bouwman’a yaptığı faul uzun süre konuşuldu, ancak kayda geçen daha birçok tartışmalı an da vardı. Voetbalzone bunları sıraladı.

16. dakika: Sano’ya haksız sarı kart

Kodai Sano, maçta ilk sarı kartı ilk çeyrek saatin biraz ardından gördü. Davy Klaassen, Japon oyuncuyla girdiği top mücadelesini kazandı, ancak çarpışmada ilk faulü yapan da kendisiydi. Peter Bosz da kenarda buna fazlasıyla öfkelendi. Görüntüleri yeniden izleyen biri, bu konuda PSV teknik direktörüne hak vermekten başka bir şey yapamaz.

74. dakika: Kostic’e haksız sarı kart

Oyuna yeni giren Filip Kostic de hemen sarı kart gördü. Sırp oyuncu, Marcos Leonardo’yu formasından çekmek istedi, ancak gerçekten tutmadı. Buna rağmen Van der Eijk bunun sarı kartlık olduğuna karar verdi.

76. dakika: Ouazane’ye penaltı yok

Yedek kulübesinden gelen Ouazane, birkaç dakika sonra Sano’nun top kaybının ardından skoru yeniden eşitleme şansı yakaladı. Genç oyuncu, elverişli bir pozisyondan topu üstten auta gönderdi. Armando Obispo, şutun hemen ardından ceza sahası içinde Ajaxlı oyuncuya faul yaptı ve yerde acı içinde kaldı. Ancak Van der Eijk bunda faul görmedi. VAR olarak görev yapan Pol van Boekel de aynı fikirdeydi ve meslektaşını görüntüleri izlemesi için kenara çağırmadı.

Dikkat çekici şekilde, Til iki hafta önce FC Groningen - PSV maçında benzer bir pozisyonda, gol girişiminin ardından Márk Csinger tarafından yere indirilince penaltı kazanmıştı. Hakem Allard Lindhout, o pozisyonda VAR müdahalesinin ardından görüntüleri izlemiş ve daha sonra beyaz noktayı göstermişti.

Til için verilen penaltı anı 3.42. dakikada görülebilir.

79. dakika: Amrabat’ın Bajraktarevic’e faulü mü?

Sofyan Amrabat, PSV karşısında Ajax formasıyla oyuna sonradan girerek ilk maçına çıktı. Esmir Bajraktarevic ile girdiği mücadelede önce topa oynadı, ardından kanat oyuncusunun dizine hafifçe temas etti. Maçın ardından özellikle PSV taraftarları internette daha çok bu faul pozisyonuna işaret etti. Amrabat’ın Bajraktarevic’e temas ettiği ana ait ekran görüntüsüne bakıldığında, bu gerçekten de sert bir faul gibi görünüyor. Ancak görüntüler ağır çekimde ya da normal hızda izlendiğinde, bu daha çok dizi hafifçe sıyırmasına benziyor.

80. dakika: Van Bommel’e kırmızı kart yok

Van Bommel ile Bouwman arasındaki sert çarpışma maçın hemen ardından büyük yankı uyandırdı. Bu konuda çok şey söylendi ve yazıldı. Bosz, maç sonunda Van Bommel’in vücudunu bilerek o şekilde sokmadığını söyledi.

Van der Eijk bu çarpışmayı “talihsiz” olarak değerlendirdi, hakemlerin patronu Raymond van Meenen ise Van Bommel’in Bouwman’a yaptığı sert darbenin kırmızı kartı gerektirdiği görüşünde.

Van Meenen ayrıca, Van Boekel VAR olarak onu kenara çağırmamış olsa bile, Van der Eijk’in sakatlık tedavisi sırasında pozisyonu sakin şekilde değerlendirmek için kendisinin ekrana gitmesi gerektiğini düşündü.

97. dakika: Van Bommel’e ikinci sarı kart yok mu?

Van Bommel, Bouwman’a yaptığı faul nedeniyle yalnızca sarı kart gördü. Uzatma dakikalarının derinlerinde, Julian Brandt’a bacaklarına attığı tekmeyle onu yere indirince bir kez daha ucuz kurtuldu. Bu faul yakından ve tam hızda görülmediği için, pozisyon hakkında yalnızca ağır çekim tekrar üzerinden değerlendirme yapılabiliyor.















