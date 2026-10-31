Aston Villa, "Sky Sports" kanalının analisti Jamie Carragher'a karşı, kulübe ve taraftarlarına yönelik "kabul edilemez hakaretleri" nedeniyle yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Kulübün ortaklarından ve yönetim kurulu başkanı Nassef Sawiris, bu tartışmalı adımı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kulüp, cuma günü akşamın geç saatlerinde resmi hesabı üzerinden kısa bir açıklama yayımladı.

Sawiris'in bu hamlesi, Carragher'ın Aston Villa taraftarları hakkındaki açıklamalarına yanıt olarak geldi. Carragher, Manchester United'ı takımın teknik direktörü Unai Emery'yi kadrosuna katmaya davet etmiş ve İspanyol teknik adamın, Michael Carrick görevinden alınması halinde Manchester United'ın başına geçmek isteyeceğini vurgulamıştı.

Carragher, "Stick to Football" programındaki konuşmasında Aston Villa taraftarlarının susması gerektiğini söyleyerek "Aston Villa asla Manchester United olamayacak" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar Aston Villa kulübünün kulislerinde büyük bir öfkeye yol açtı.

Sawiris, kulübün bu hakaretler karşısında eli kolu bağlı durmayacağını vurgulayarak açıklamasında şunları söyledi: "Aston Villa, Jamie Carragher'a karşı kulübe ve taraftarlarına yönelik kabul edilemez hakaretleri nedeniyle yasal işlem başlatacak."

Şöyle devam etti: "Aston Villa, İngiliz ve Avrupa futbolundaki yükseliş sürecimizi hiç kimsenin engellemesine izin vermeyecek."

Carragher bu haftanın başlarında, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Unai Emery'den ve onun Manchester United'ın başına geçme olasılığından söz ederek, Aston Villa teknik direktörünün takımı çalıştırma fırsatını reddetmeyeceğini vurgulamıştı.

Carragher şunları söyledi: "Yıldan yıla ortaya koyduklarına bakıldığında, Unai Emery'nin olağanüstü bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bunca değişiklikle, uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyan oyuncularla başa çıkıyor ve bunu yıldan yıla başarıyor."

Şöyle ekledi: "Ama Aston Villa taraftarlarına yanıt vermeye iten şey, Avrupa Ligi'nde bunca başarıya ulaşan bir teknik adamın bunu yapmasına inanamamam. Eğer bir oyuncu olsaydım ve Avrupa Ligi'ni üç ya da dört kez kazansaydım, sonrasında kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi arzularım."

Devamında ise: "Aston Villa asla Manchester United olamayacak. Ben sadece onun Paris Saint-Germain ya da Arsenal'de istenen başarıyı yakalayamadığını düşünüyorum, belki de bunun nedeni soyunma odasında nüfuz sahibi kişiler arasındaki çatışmalar ve bu tür şeylerdir. Ama kesinlikle yeniden dev bir kulübü çalıştırma fırsatını elde etmek isteyecektir. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin, futbolda bir hiyerarşi var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alacaktır ve Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığında bunu zaten yaptı. Aston Villa'dan daha düşük konumda olan kulüpler onun oyuncularını ya da teknik direktörünü transfer edecek, o yüzden susun ey Aston Villa taraftarları. Aston Villa asla Manchester United olamayacak."

Carragher, cuma günü "Overlap Daily" programındaki konuşmasında tartışma yaratan açıklamalarını netleştirmek için geri döndü ve şöyle dedi: "Mesele çok büyüdü ve olduğundan çok daha büyük bir hal aldı. Sonunda onlardan benden uzak durmalarını isteme noktasına geldim, belki de bu ifadeyi kullanmamam gerekirdi. Ama her şey şaka yollu bir şeydi, çünkü sosyal medya sayfalarımı yorumlarla doldurdular."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Onlara benden uzak durun derken, sosyal medya hesaplarımda beni rahatsız etmemelerini kastediyordum. Beni bir barda Bay Goldbridge eşliğinde alaya almak isterseniz, benim için hiçbir sorun yok, ama kişisel hesaplarımdan uzak durun! Bu anlaşmazlığı hep birlikte sonlandıracağız, çünkü ben Aston Villa'nın en büyük hayranlarından biriyim."