Hakan Özmert: Avrupa'da mücadele etmek benim hayalim

Hakan Özmert, hayalinin Antalyaspor formasıyla Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV 'un takım kaptanı Hakan Özmert, kırmızı-beyazlı kulübün Instagram hesabından canlı yayına katılıp soruları yanıtladı.

Sakarya'da bireysel antrenmanlar yapıp, telekonferansla idmanlara katıldığını bildiren 34 yaşındaki futbolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları süreci iyi değerlendirdiklerini anlattı.

Hakan Özmert, futbolu özlediğini, Süper Lig'e kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirtti.

Daha fazla takım

Takım olarak Ziraat Kupası'nı kazanıp, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktaran Hakan, "Antalyaspor formasıyla Avrupa'da mücadele etmek benim hayalim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Takım olarak da bunu çok istiyoruz. Başaracak gücümüz var. İyi hazırlanırsak bu hedef çok uzak değil" diye konuştu.

"Kaliteli bir kadromuz var"

Kırmızı-beyazlı futbolcu, ligin ilk yarısı ile ikinci yarısında farklı bir Antalyaspor'un olduğuna dikkati çekti.

deplasmanındaki galibiyetten sonra iyi çıkış yakaladıklarını dile getiren Özmert, "İkinci yarı toparladık. Bunda Tamer hocanın da çok büyük katkısı var. Kaliteli bir kadromuz var. Yabancısı, yerlisiyle çok karakterli işine saygı duyan, kulübünü de seven takım arkadaşlarımız var. Başarı da öyle geliyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Özmert, seyircisiz oynamanın deplasmanda avantaj, iç sahada dezavantaj olduğunu savundu.

Antalya'da jübile planı

Canlı yayında gelecek sezon da Antalyaspor'da oynayacağı duyurulan Hakan Özmert, jübilesini kırmızı-beyazlı kulüpte yapmak istediğini açıkladı.

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Hakan Özmert, "Antalyaspor benim kulübüm. Gerçekten çok sahiplendim. Burada olmaktan çok mutluyum. Hedefim, futbolu güzel başarılara imza atarak burada bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İdolüm Zidane"

İdolünün, asıllı eski Fransız futbolcu ve Teknik Direktörü Zinedine Zidane olduğuna değinen Hakan, futbolu bıraktıktan sonra iyi bir teknik direktör olmak için çalışacağını aktardı.

Canlı yayına katılıp Türkçe mesajlar yazan Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin "Hakan haydi ya, Hakan gaz ver." şeklindeki mesajlarına karşılık veren Hakan Özmert, "Çay var mı Poldi? Gazı gelince vereceğim. Podolski, bir gün çay demlesin de çay demlemeyi biliyor mu görelim." diye espri yaptı.