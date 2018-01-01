Hakan Keleş: "Çok şey söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim"

Hakan Keleş, Galatasaray karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray karşısında aldıkları 4-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın sonrasında NTV'ye açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Oyuna iyi başladık ama iyi bitiremedik. Çok şey söylemek istiyorum ama ceza alırım diye söylemeyeceğim. Verilen değil de verilmeyen kararlar daha etkiliydi bence." dedi.

Devre arasında takviyeler yapmak istediklerini de belirten Keleş, "Buradan puanla ayrılmak istiyorduk ama olmadı. Devrede birkaç takviye yaparak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Hakan Keleş, Galatasaray karşısında attığı iki golle başarılı formunu sürdüren Robinho ile ilgili ise şöyle konuştu: "Robinho ile hiçbir problemimiz yok. Robinho herhangi bir takım için bir armağan. Saha içi ve saha dışında müthiş bir birlikteliği var. Umarım gelecek sene de sözleşmesini devam ettiririz. Onu izlemek bir keyif. Kesinlikle kendisini göndermeyi düşünmüyoruz."