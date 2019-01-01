Hakan Keleş: "Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz"

Hakan Keleş, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalarda takımına güvendiğini söyledi.

Demir Grup Teknik Direktörü Hakan Keleş, 'in 29. haftasında yapacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz." dedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Keleş, ligin 28. haftasında deplasmanda Atiker ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatarak, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu vurguladı.

Demir Grup Sivasspor'un ligde bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacağını hatırlatan Keleş, şunları kaydetti: "Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. İyi konsantre olacağız, iyi hazırlanacağız ve seyircimizin desteği ile de hak ettiğimiz puan ya da puanları almak için uğraşacağız. Beşiktaş karşılaşması benim için başlangıç olarak özel bir maçtı. Artık bundan sonra her maç bizim için önemli."

Ligde düşme hattıyla aralarında 8, beşinci sıradaki Evkur 'la da 3 puanlık fark olduğuna işaret eden Keleş, "Bakalım puan ya da puanlar alırsak bizim için çok iyi olacak. Beşiktaş ligin en formda takımı, çok iyi gidiyorlar ama biz de onları evimizde yenebilecek güçteyiz. İnşallah o gün iyi konsantre oluruz. İyi hazırlanıp, puan ya da puanlar alacağız." diye konuştu.

Keleş, kırmızı-beyazlı ekipte Serhiy Rybalka'nın sakatlık problemi olduğunu, Özer Hurmacı'nın da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyeceğini aktardı.