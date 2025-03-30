Hakan Çalhanoğlu'ndan olay Galatasaray itirafı!

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.

Inter ve A Milli Takım'ın yıldızı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kulübündeki geleceği ve olası Galatasaray transferine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sabah gazetesine konuşan Çalhanoğlu, "Inter'de başarı ile futbol kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Inter'de çok mutluyum. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." sözlerini sarf etti.

'Tartışmasız Fatih Terim'

31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir?" sorusunu ise "Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir." şeklinde yanıtladı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun 2024-25 sezonu performansı

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 9 attı ve 4 asiste imza attı. Yıldız orta saha, milli forma ile çıktığı 97 resmi maçta ise 21 gol attı, 15 de asist yaptı.