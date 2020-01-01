Hajduk Split, Umut Nayir transferini açıkladı

Hırvat ekip Hajduk Split, Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Hajduk Split, 27 yaşındaki santrfor Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Hırvat ekibe kiralanan Umut, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

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İmza töreninde açıklamalarda bulunan Umut Nayir "Öncelikle Hajduk'a geldiğim için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Buraya gelmeden önce Domagoj Vida, Jani Atanasov ve Cevad Prekazi ile görüştüm. Onlardan burayla ilgili olumlu bilgiler aldım. Hajduk için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Hajduk Split ise Umut'a yeni formasıyla başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 27 resmi maça çıkan Umut, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.