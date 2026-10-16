Hajduk Split Teknik Direktörü Gonzalo García: "Ajax'tan özür dilemek istiyorum"

Hajduk Split, Perşembe akşamı Ajax'a karşı oynadığı Konferans Ligi maçında (2-1) yaşanan olaylar nedeniyle defalarca özür diledi. Özürlerin nedeni, 75. dakikada yaşanan olaylardı.

Ajax, Split'te henüz ilk yarıda geriye düştü. Abdoulie Sanyang, 37. dakikada güzel bir atağın ardından açılış golünü attı.

İkinci yarıda Ajax oyuna daha iyi ortak oldu. Davy Klaassen, Thilo Kehrer'in ortasını güzel bir vuruşla tamamladı: 1-1.





Hırvatistan'da eşitlik uzun sürmedi. Jofre Torrents'in hatalı pasının ardından Hajduk Split, iki dakika sonra Marin Soticek'in golüyle yeniden öne geçti.





Ardından maç 75. dakikada durduruldu. Hajduk Split taraftarları, kulübün fanatik taraftar grubunun 75. yılı nedeniyle çok sayıda havai fişek yaktı.

Bu yüzden bir süre göz gözü görmedi ve hakem maçı geçici olarak durdurmaya karar verdi. Hajduk, tribünlerde yaşananlardan utanç duyuyor.

Teknik direktör Gonzalo García, maç sonrası basın toplantısında Ajax ve UEFA'dan özür diledi. Kısa bir süre sonra Hajduk da kulübün kendi mecralarında bir açıklama yayımladı.

"Avrupa'da anılmak istemediğimiz olaylara tanık olan UEFA'dan, Ajax'ın teknik heyetinden ve oyuncularından özür dilemek istiyoruz."

Açıklama şöyle devam etti: "Kulüp, UEFA kurallarına uygun olarak yapabileceği ve yapması gereken her şeyi yaptı. Tüm çabalarımıza rağmen gurur duymadığımız bir olay yaşandı, ancak kulüp olarak sorumluluğu üstlenmek istiyoruz."