Hagi'nin reddettiği Romanya'da ikinci Mircea Lucescu dönemi başlamak üzere

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmayı kabul etmediği Romanya'da ikinci Mircea Lucescu dönemi başlamak üzere.

Gheorghe Hagi teklifi kabul etmedi

Romanya'da gözler Mircea Lucescu'ya çevrildi

Resmi açıklama çok yakın

NE OLDU? EURO 2024'te grubunda 4 puan toplayarak son 16 turuna yükselen Romanya, Hollanda'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti ve Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Edward Iordanescu ile yollarını ayırmıştı. Edward Iordanescu'nun koltuğuna Mircea Lucescu oturmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Daniel Nanu'nun haberine göre, Romanya'da teknik direktörlük için ilk tercih Gheorghe Hagi'ydi. Ancak ülkenin futbol efsanesi, gelen teklifi reddetti. Rotayı Mircea Lucescu'ya çeviren Romanya Futbol Federasyonu, 79 yaşındaki çalıştırıcıyı yarın duyurmaya hazırlanıyor.

Romanya Milli Takımı'nı devralması halinde Mircea Lucescu bu görevdeki ikinci dönemini yaşayacak. Deneyimli teknik direktör daha önce 1981-1986 yılları arasında Romanya'nın başında teknik direktörlük yapmıştı.

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Son olarak Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Ukrayna'nın başkentine Kasım 2023'te veda ettiğinden bu yana herhangi bir takımda görev almadı.