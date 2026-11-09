Cezayirli spor spikeri Hafız Derraci, Hüsam Hasan'ın Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden alınmasını, teknik adamın son dönemde yaşadığı krizlerle ilişkilendirerek, milli takımın yıldızı Muhammed Salah ile yaşadığı çekişmenin görevinden ayrılışını hızlandıran etkenlerden biri olabileceğini değerlendirdi.

Derraci, resmi "X" hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderide, Hüsam Hasan'ı "Hüsam Hasan'ı deviren kişinin bizzat Hüsam Hasan olduğunu" belirterek, teknik adamın teknik, medyatik ve kişisel krizlerin birikmesinin bedelini ödediğini, ayrıca milli takımın en önemli oyuncusuyla yaşadığı çekişmenin de buna eklendiğini ifade etti. Derraci, bu durumun açık bir savaşa dönüşmesine gerek olmadığı görüşünü dile getirdi.

Cezayirli spiker, Muhammed Salah ile olan karşı karşıya gelişin bu şekilde tırmandırılmasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi. Bu ifadeler, milli takımın kaptanı ile teknik direktör arasındaki, son dönemde milli takımın atmosferine gölge düşüren anlaşmazlığa işaret ediyordu.

Derraci'nin açıklaması, Mısır Futbol Federasyonu'nun cumartesi akşamı, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği bir dizi toplantının ardından Hüsam Hasan ile teknik ve idari ekibinin görevine son verdiğini duyurmasının ardından geldi. Federasyon, kararın son olaylar ve gelişmelerin incelenmesine ve bunların milli takımın olumlu imajı üzerinde yarattığı olumsuz etkiye dayandığını vurguladı.

Aynı doğrultuda, futbol federasyonu, Seramika Kليopatra'nın mevcut teknik direktörü Ali Mahir'i önümüzdeki dönemde milli takımın teknik sorumluluğunu üstlenmek üzere görevlendirme kararı aldı ve kendisinden yardımcı teknik ekibin oluşumuna dair görüşünü sunmasını talep etti.

Hüsam Hasan'ın Muhammed Salah ile ilişkisi, tutum ve açıklamalardaki farklılıklar arasında son dönemde gerginlik yaşamış, kriz teknik direktörün Mısır Milli Takımı'nın başından ayrılmasıyla eş zamanlı olarak taraftarlar ve takipçiler arasında geniş bir tartışma konusuna dönüşmüştü.