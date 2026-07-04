Hafiz Daraji: Yeşil Burun Adaları, Mısır ve Cezayir’e iki ders verdi

Cezayirli spor yorumcusu Hafiz Daraji, Kap Verde milli takımının Arjantin karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır ve Cezayir milli takımlarına iki ders verdiğini belirtti.

Kap Verde milli takımı, “Tango”ya karşı olağanüstü bir performans sergiledi ve bu sabah Cumartesi günü 32 turunda uzatmalara uzanan maraton gibi bir maçın ardından 2-3’lük skorla zorlu bir mağlubiyet aldı.

Afrika takımı, son şampiyonu zor durumda bırakmayı başardı, ancak Lionel Messi'nin takım arkadaşları sonunda 16 turuna yükselerek önümüzdeki Salı günü Mısır ile karşılaşacak.

Dragi, maçın ardından Facebook hesabından Firavunlar’a bir tavsiye yazarak, “Yeşil Burun Adaları milli takımı, Arjantin’in yenilmez bir ‘korkuluk’ olmadığını ve bu takımla karşılaşmanın ondan korkmaktan çok cesaret ve özgüvene ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu” dedi.

"Bu maç, Messi ve arkadaşları karşısında milli takımımızın performansının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi; onlara gösterdiğimiz saygı, maçın bazı anlarında cesaretimizi ve karakterimizi kaybetmemize neden oldu" diye ekledi.

Cezayir milli takımı, bu turnuvadaki ilk maçında Arjantin’e 3-0 mağlup olmuştu.

Cezayir, son 32 turuna yükselmesine rağmen İsviçre milli takımı karşısında 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Draji, bu Dünya Kupası’ndaki en büyük sürprizin, küçük bir ülke olmasına rağmen büyük hedefleri olan Yeşil-Beyazlılar olduğunu belirtti. Bu takım, dünya şampiyonuyla başa baş mücadele etti ve uzatmalara uzanan kahramanca bir maçın ardından başı dik bir şekilde turnuvadan ayrıldı. Takım, turnuvanın en güzel golünü atarak, elenmiş olsa da herkesin saygısını kazandı.