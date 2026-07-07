Hafiz Daraji, Hossam Hassan’a ateşli bir mesajla saygılarını sundu

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, işgal altında acı çeken Filistin halkının çilesine güçlü ve benzeri görülmemiş mesajlarla destek verdi. Hassan, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında bu Salı akşamı Arjantin ile oynanacak tarihi karşılaşma öncesinde dünyaya ateşli mesajlar gönderdi.

"BeIN Sports" kanallarında yorumculuk yapan Cezayirli Hafiz Daraji, Mısırlı teknik direktörün açıklamalarını överek şöyle dedi: "Mısır Milli Takımı teknik direktörünün Filistin ve halkının çektiği acılarla ilgili açıklaması, hem kendisine hem de Filistin davasını bir gün bile unutmayan Mısır halkına bir övgüdür. Tıpkı dünyadaki tüm özgür halklar gibi, Mısır halkı da Filistin halkının yaşadıklarına karşı dayanışmasını, acısını ve ıstırabını ifade etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bravo kaptan."

Hüseyin Hasan, Pazartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: “Eğer dünyada Filistin halkının acısını hissetmeyen biri varsa, o insan değildir. Dünyanın herhangi bir ülkesinden, ister Avrupalı, ister Amerikalı, ister Arap ya da başka bir yerden olsun, herkesin Filistin halkının başına gelenleri hissetmesi gerekir.”

Mısırlı teknik direktör, dokunaklı bir insani mesajda şunları ekledi: “Bir hayvan zarar gördüğünde, hayvan hakları kuruluşları onu savunmak için harekete geçer; peki ya biz evlerimizde yaşarken, yemek yiyip giyinip harika bir hayat sürerken, açık havada yaşayan Filistin halkı ne olacak?”

Hüseyin Hasan, Gazze’de yaşananlara sessiz kalan uluslararası topluma yönelik sert bir mesajda şunları vurguladı: “Bizi gibi insanları bu durumda bırakmak, tüm dünya ve karar vericiler için bir utançtır.”

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, “Amerikalılar ve Avrupalılar, Gazze’de bir roket saldırısı sonucu 3 veya 4 bin vatandaşın ölümüne ses çıkarmıyor ve aldırış etmiyor; oysa sokakta bir köpeğe zarar verildiğinde, ona zarar vereni yargılamayı talep ediyorlar” diyerek, Batı’nın Filistin meselesine yaklaşımındaki çifte standardı sert bir dille eleştirdi.

Hüseyin Hasan, kınama mesajında “Her gün Gazze’de füzelerle masum insanları öldürenler ne olacak?” diye sordu ve Filistin halkına karşı işlenen katliamlardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini talep etti.

Husam Hasan, sert mesajlarını şu sözlerle sonlandırdı: “Gazze’deki Filistin halkı evsiz, barınaksız, susuz ve aç bir şekilde yaşıyor. Onlar için yaşam ve adalet istiyoruz. Tıpkı FIFA’nın adalet talep eden sloganlar atması gibi, biz de onlar için yaşam talep etmeliyiz.” Bu sözleriyle, FIFA’nın adalet sloganları ile Filistin’de yaşananlara karşı sergilediği sessizlik arasındaki çelişkiye işaret etti.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, 32'li turda Avustralya'ya karşı elde edilen galibiyeti Mısır ve Filistin halklarına ithaf etmişti. 2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ın maçlarını son derece zor koşullar altında izleyen Gazze halkının görüntülerini överek, Filistinlilerin tüm acılara rağmen hayata tutunmalarını gösteren bu dokunaklı sahnelere dikkat çekmişti.