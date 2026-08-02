Barcelona kulübü bugün pazar günü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere'deki St George's Park tesislerinde bir antrenman seansını daha tamamladı; takım, Sir Bobby Charlton sahasında iki antrenman gerçekleştirdi.

Bu, İngiltere Futbol Federasyonu tesislerindeki sondan bir önceki antrenman seansıydı. "Mundo Deportivo" gazetesi, son antrenman seansının yarın yapılacağını ve takımın Preston North End ile oynayacağı hazırlık maçının iptal edilmesi nedeniyle planlanan tarihten biraz önce yurda döneceğini yazdı.

Alman Hansi Flick, iki antrenman seansında da hazır olan tüm A takım oyuncularını sahaya sürdü.

Dün cumartesi yeni takım arkadaşlarıyla antrenman yapan yeni transfer Jessie Bissiwu ise uyum sürecini sürdürdü ve akşam antrenmanının ilk bölümünü grupla birlikte tamamladı; ayrıca Alejandro Balde de seansın bu ilk bölümünde takımla birlikte yer aldı.

İngiltere'deki kamp süresince alışıldığı üzere, antrenmanlara St George's Park'a giden Barcelona ile ikinci takım oyuncularının katılımı da eşlik etti: Aron Yaakobishvili, Iker Rodríguez, Hamza Abdelkarim, Ibrima Tunkara, Álvaro Cortés, Álex González, Jordi Piquer, Brian Fariñas, Guofre Torrents, Xavi Espart, Ibrahim Diarra, Toni Fernández, Shane Kluivert, Óscar Gistau, Aureli Jorin ve Gil Fernández.

Tommy Marqués hafif bir rahatsızlık hissetmesine rağmen sabah antrenman yaptı, ancak öğleden sonra dinlendi; aynı zamanda Frenkie de Jong, dizindeki ciddi sakatlığın tedavisini sürdürüyor.