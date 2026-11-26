Sorun, Al Ittihad'ın Anis Hadj Moussa'yı Roshn Suudi Ligi'ne gelmeye ikna edip edemeyeceğinden çok, Hollanda ekibi Feyenoord'u en önemli hücum silahlarından birinden sezon ortasında vazgeçmeye ikna etmekte yatıyor olabilir.

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Suudi kulübü yetenekli, hızlı ve fark yaratabilen bir kanat oyuncusu isterken, Hollanda ekibi oyuncuyu ocak ayında elden çıkarmanın kendisine, kazanacağı paradan daha pahalıya mal olabileceğini düşünüyor.

Mevcut tablo, Al Ittihad'ı karmaşık bir denklemle karşı karşıya bırakıyor. Cezayirli oyuncuya ilgi yeni değil; geçen yaz yapılan görüşmeler, Suudi ekibinin yaklaşık 42,5 milyon euroya ulaşan dev bir teklif sunmaya hazır olduğunu zaten ortaya koymuştu. Ancak transfer, tamamlanması için sunulan finansal güvencelerin yetersiz kalması nedeniyle tıkanmıştı.

Şimdi ise devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte engel artık yalnızca maddi görünmüyor; transferin zamanlaması ve Feyenoord'un oyuncusunu elinde tutma isteğiyle de bağlantılı hâle gelmiş durumda.

Feyenoord, Hadj Moussa'yı satmak istemiyor: Para her şey değil

Feyenoord'un Hadj Moussa'yı sezon sonuna kadar kadroda tutmakta ısrar etmesi, oyuncunun teknik değerinin farkında olduğunu gösteriyor. Zira oyuncu, dar alanlarda çalım atma ve bire bir mücadelelerde savunmacıları geçme becerisi sayesinde hücum bölgesinde belirgin bir katkı sağlıyor; bunun yanı sıra pozisyon üretmekten gole ulaşmaya uzanan çok yönlü roller üstleniyor.

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Bu nedenle büyük bir teklifin gelmesi, Hollanda kulübünün tutumunu mutlaka değiştireceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu özelliklere sahip bir oyuncuyu sezon ortasında kaybetmek, takımı hızla bir alternatif aramaya zorlayabilir ve gerekli bütçeye sahip olsa bile aynı etkiyi yaratabilecek bir oyuncu bulamayabilir.

Zamanlama da Feyenoord'a ek bir koz veriyor. Kulübü oyuncuyu ocakta satmaya iten acil bir teknik gereklilik bulunmuyor; üstelik oyuncunun geleceğine dair her kararı, takımı yeniden düzenlemek ve olası bir ayrılığı telafi etmek için daha geniş bir alanın olacağı yaz dönemine erteleyebilir.

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Oyuncunun isteği: Transferin anahtarı

Ancak Feyenoord'un ısrarı, dosyanın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Denklemi değiştirebilecek bir başka etken daha var: Hadj Moussa'nın kendi tutumu. 24 yaşındaki oyuncu, Al Ittihad'ın teklifinde Roshn Suudi Ligi'nde yeni bir deneyim yaşama ve hem yerel hem de kıtasal düzeyde büyük hedefleri olan bir projeye katılma fırsatı görebilir.

Cezayirli kanat oyuncusu ayrılmak istediğini açıkça belli ederse Feyenoord kendini çok daha karmaşık bir durumda bulabilir. Özellikle de oyuncunun bu isteği, yeni bir maddi teklif ve yaz dönemindeki girişimi sekteye uğratanlardan daha güçlü güvencelerle aynı zamana denk gelirse.

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Yine de Hollanda kulübü sözleşme ve teknik açıdan tutumunu korudukça, oyuncunun isteği tek başına transferin gerçekleşmesini garanti etmiyor.

Al Ittihad neden Hadj Moussa'da ısrar ediyor?

Cezayirli oyuncuya duyulan ilgi teknik açıdan mantıklı görünüyor. Hadj Moussa yalnızca hızlı bir kanat oyuncusu değil; çeşitli hücum çözümleri arayan her takımın ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip, özellikle de kapalı savunmalarla karşılaşılan maçlarda. Topu ayağında tutma, çalım atma ve sayısal üstünlük yaratma becerisi, teknik direktöre açık alanlarda daha çok hıza dayanan kanat oyuncularından farklı bir seçenek sunuyor.

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Ayrıca Hadj Moussa hâlâ gelişimini sürdürebileceği bir yaşta; bu da onu kısa vadede kadroyu güçlendirecek bir transferden öte, uzun vadeli bir yatırım hâline getiriyor. Ancak Al Ittihad'ın, belirli bir isimde ısrar etmenin transfer planında bir yüke dönüşmemesi için bu transferin maliyetini mevcut diğer seçeneklerle karşılaştırarak değerlendirmesi de gerekiyor.

Fransa'dan Cezayir'e: Bir yeteneğin yükselişi

Kariyerine Fransa'da başlayan Hadj Moussa, Torcy, Montfermeil ve Lens'in altyapılarında yetiştikten sonra 2022'de Olympic Charleroi ile Belçika'ya geçti, ardından 2023 yazında Patro Eisden'de forma giydi.

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Şubat 2024'te kiralık olarak Vitesse Arnhem'e katılarak Hollanda liginin yolunu tutan oyuncu, Feyenoord'un dikkatini çekti. Hollanda ekibi aynı yılın nisan ayında, oyuncunun 2024-2025 sezonunda takıma katılacağını ve 2030 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Uluslararası arenada ise Fransa'da doğmasına rağmen Cezayir'i temsil etmeyi seçti. Daha önce alt yaş kategorilerindeki milli takımlarda forma giyen oyuncu, A Milli Takım'daki ilk maçına Mart 2024'te Bolivya karşısında çıktı.

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Dolayısıyla Hadj Moussa transferi, Al Ittihad ile Feyenoord arasında yalnızca bir para yarışı gibi görünmüyor. Bu süreç, Suudi kulübünün maddi cazibeyi sportif iknayla birleştirme becerisinin, yıldızından sezon ortasında vazgeçmek için hiçbir gerekçe görmeyen bir kulüp karşısında sınandığı bir test niteliği taşıyor.

Al Ittihad'ın isteği, Feyenoord'un ısrarı ve oyuncunun tutumuna dair ihtimaller arasında, önümüzdeki ocak ayı kritik bir durak olmaya devam ediyor: Cezayirli kanat oyuncusunun Roshn Suudi Ligi kapısından kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı ya da Al Ittihad'ın onu kadrosuna katma hayalini yaza erteleyip ertelemeyeceği o zaman belli olacak.