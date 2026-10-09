Hollanda ekibi Feyenoord'un Cezayirli kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ittihad'a yapmayı planladığı transferin suya düşmesine ilişkin tavrını açıkladı ve iki taraf arasındaki müzakereler çıkmaza girmeden önce "El Amid"in hizmetlerini almak için gösterdiği ciddi ilgiye rağmen mevcut kulübünde mutlu olduğunun altını çizdi.

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Ittihad, Hadj Moussa ile anlaşmak için harekete geçmiş ve ona cazip bir mali teklif sunmuştu, ancak müzakereler Feyenoord ile anlaşmaya varılarak sonuçlanmadı. Böylece Cezayirli oyuncu, Hollanda'da yaz transfer döneminin kapanmasına kadar geleceğine dair bir belirsizlik ortamı içinde Hollanda ekibiyle devam etti.

"Voetbal International" dergisine verdiği röportajda transferin çıkmaza girmesinden söz eden Hadj Moussa, Feyenoord'da kalmaktan pişmanlık duymadığını ve yaşananlara, profesyonel kariyeri boyunca herhangi bir futbolcunun başına gelebilecek doğal bir durum olarak baktığını açıkladı.

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Cezayirli oyuncu şunları söyledi: "Söylediğim gibi, çok mutluyum. Bunlar herhangi bir futbolcunun başına gelebilecek şeyler. Sonuçta kaldım ve bundan çok mutluyum."

Müzakerelerin yansımaları, Hadj Moussa'nın Feyenoord'daki durumuna etki etmişti. Giovanni van Bronckhorst'un onu oynamaya zihnen yeterince hazır görmemesinin ardından oyuncu NEC maçında forma giyemedi. Ayrıca bazı raporlar, oyuncunun yokluğunu çevreleyen koşullar kapsamında, maç günü geç kaldığından söz etti.

Buna rağmen van Bronckhorst, Cezayirli kanat oyuncusunun potansiyelini övmeye özen gösterdi ve onu, sahada özel sanatsal dokunuşlar sergileme becerisi ve yeteneğine atıfla "sanatçı" olarak nitelendirdi. Bu sözler oyuncu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hadj Moussa, teknik direktörün övgüsüne şöyle değindi: "Onun gibi büyük bir oyuncunun bunları söylemesi beni mutlu ediyor ve bundan çok mutluyum." Böylece Cezayirli oyuncu, iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadan Ittihad'a transfer girişimleri sona erdikten sonra Feyenoord'daki yolculuğunu sürdürmekte kararlı olduğunu teyit etti.