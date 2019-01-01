Haaland'ın seçimi Manchester United

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ın Manchester United'a gitmek istediği iddia edildi.

Ara transfer dönemine kısa bir süre kıla adı sıkça büyük takımlarla anılan Erling Haland, İngiliz medyasına göre tercihini yaptı.

Mirror gazetesi, bu sezon Salzburg forması ile çıktığı 22 resmi maçta 28 gol atan Haland'ın 'a gitmek istediği ve bu isteğini teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e ilettiğini gündeme getirdi.

ve gibi kulüplerin de ilgilendiği söylenen Haaland'ın United'ın tesislerini dahi ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca Solskjaer'in de Salzburg'a gelerek transfer görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Öte yandan haberin içinde menajeri Raiola'nın gelebilecek diğer teklifleri beklediği ve De Ligt gibi Haaland'ı da 'a göndermeyi planladığı bilgisi yer aldı..