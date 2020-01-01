Haaland'dan Avrupa devlerine kötü haber

Transferin gözde ismi Haaland, Dortmund'a yeni geldiğini ve şu an ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Geçtiğimiz Ocak'ta 'a transfer olan Erling Haaland, RB Salzbur'daki muhteşem performansını 'da da sürdürerek 14 maç gibi kısa bir serüvende 12 gol atmayı başardı.

Bu çıkışıyla transferin de gözdesi olan Norveçli oyuncu Dortmund'lu taraftarların yüreğine su serpti.

, , gibi devlerin peşinde olduğu Haaland, "Gelecek hakkında çok fazla düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve her bir an kariyerim için en iyi olana karar veriyorum. Dortmund'da da bu inançla katıldım. Dortmund dünyanın en iyi takımlarından biri ve uzun bir sözleşme imzaladım. Neredeyse yeni geldim. Şimdi ayrılmayı hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Daha fazla takım

Haaland'ın 2024 yazına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor.

Teknik direktör Lucien Favre ile çalışmaktan zevk aldığını belirten Haaland, "Açıkçası gelişmeme çok yardımcı oldu. Daha yüksek bir seviyede çok gol attım ve takım olarak birçok maç kazandık" sözleriyle hocasını övdü.

'in şampiyonluğuna da değinen Haaland, "Maalesef Bayern'e karşı her iki maçı da kaybettik. Onların önüne çıkmak iki kat zor. Sadece ikincilik için değil, Dortmund'la mümkünse şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hedefler koymalıyız ve saldırmak istiyoruz" dedi.