Norveçli yıldız Erling Haaland, Manchester City'nin sahasında ünvanını koruyan Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybettiği maçta iki gol kaydetti. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Norveçli golcü, kıtasal organizasyondaki rekorlarını yazmaya devam etti.

İstatistik şirketi "Squawka", Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'nde 60 gole ulaşmak için yalnızca 60 maça ihtiyaç duyduğunu ve böylece bu turnuvada aynı gol sayısına ulaşmak için 80 maç oynayan Arjantinli efsane Lionel Messi'nin rekorunu kırdığını aktardı.

Haaland, Fransız ekibinin ağlarına attığı ilk golle 60 sayısına ulaştı, ikinci golüyle de bu sayıyı 61'e çıkardı.

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Eski Borussia Dortmund oyuncusunun ikili golü ikinci yarıda geldi. Fransız ekibi ilk yarıda Desire Doue, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 3-0 öne geçmişti, ardından Haaland City'nin ilk golünü kaydederek farkı azalttı.

Magnes Akliouche, Paris ekibinin dördüncü golünü kaydederek farkı yeniden 3 gole çıkardı; sonrasında Haaland ev sahibi ekibin ikinci golünü attı.

Karşılaşma Norveçli forvet için bir başka başarıyı da beraberinde getirdi. Haaland, takımla birlikte organizasyondaki gol sayısını 38'e yükselterek Arjantinli Sergio Agüero'nun 36 gollük önceki rekorunu geçti ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki gol kralı oldu.

Öte yandan Paris, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve en yakın takipçisine averaj farkıyla üstünlük kurarak Şampiyonlar Ligi puan durumunun zirvesine yerleşti. City ise 3 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.



