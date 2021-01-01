Haaland Manchester United'a mı gidiyor?

Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Solskjaer, Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'a olan ilgisini gizlemedi

Manchester United'ın Norveçli patronu Ole Gunnar Solskjaer, Borussia Dortmund'da forma giyen vatandaşı Erling Haaland'ın gelişimini yakından takip ediyor.

Norveç'ten ilk çıkışını Salzburg'a transfer olarak gerçekleştiren ve ardından 20 milyon Euro'ya Alman ekibinin yolunu tutan Erling Haaland, Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 40 maçta 38 gol kaydederek dünyanın en üretken forvetlerinden biri olduğunu ispatladı.

Liverpool, Real Madrid ve Barcelona'yı peşinden takan Erling Haaland için Manchester United en ciddi aday olarak ortaya çıktı.

SOLSKJAER'DEN HAALAND YORUMU

Haaland'ı yakından takip eden Norveçli teknik adam; "Erling'in harika bir kariyeri olacak. Onu takip ediyorum. Hem Norveç Milli Takımı hem de kulüp takımı için kesinlikle harika bir kariyere sahip olacak.

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Dortmund'da inanılmaz derecede iyi gidiyor. Bir Norveçli olarak onun bu performansını görmek çok güzel. Onun için en iyisini diliyorum. Hangi seçimi yapacağı ona kalmış" diye konuştu.

SERBEST KALMA MADDESİ

Haaland'ın Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar söleşmesi var. 2022 yılında ise sözleşmesindeki serbest kalma maddesi yürürlüğe girecek buna göre; Haaland için 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyen takım oyuncuyu transfer edebilir.

Yaz transfer döneminde birçok kulübün Haaland'ı transfer etmek için mücadele etmesi bekleniyor.