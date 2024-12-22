Haaland, Manchester City'nin sorununu açıkladı

Manchester City bu sezon çok kötü bir grafik yakalarken Erling Haaland sorunun ne olduğunu açıkladı.

Manchester City bu sezon kötü bir formda

Haaland kötü performansın sorumlularından biri olarak görülüyor

Norveçli, Guardiola'yı eleştirenlere karşı çıktı

NE OLDU? Guardiola yönetimindeki Manchester City son 12 maçından yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu sezon ilk beş lig maçında 10 gol atarak ateşli bir başlangıç yapan Erling Haaland diğer 12 haftada sadece üç gol bulabildi.

NE SÖYLENDİ? Aston Villa'ya karşı aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından TNT Sports'a konuşan Haaland şunları söyledi: "Öncelikle kendimi değerlendiriyorum. Yeterince iyi değilim, fırsatları değerlendiremiyorum. Daha iyisini yapmalıyım, yeterince iyi değilim."

"Elbette özgüven problemimiz var. Özgüvenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu sorun her insanı etkiler. Zor bile olsa pozitif kalmayı denemeliyiz."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Guardiola'nın performansı da kötü gidişatla eleştirilmeye başlandı. Ancak Haaland, deneyimli taktikçinin işleri tersine çevirebileceğini düşünüyor: "Premier Lig'de yedi yılda altı kez şampiyon oldu. Bunu asla unutmayacağız. Çözümler bulabilecek biri. Ona inanıyoruz, şu anda her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor."

SIRADA NE VAR? Manchester City bir sonraki maçını 26 Aralık'ta Everton ile oynayacak. Ardından Guardiola'nın öğrencileri, 29 Aralık'ta Leicester City ile karşı karşıya gelecekler.