Haaland, Liverpool'a attığı hat-trickin ardından kendini eleştirdi: "Çok kararsızdım"

Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland, cumartesi günü oynanan FA Cup çeyrek finalinde takımının Liverpool'u 4-0 mağlup etmesini övdü.

Haaland, "TN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hattrick mi? Bu harika bir şey. İlk yarıda biraz zorlandık, ancak 30. dakikadan sonra baskımızı sürdürdük. Bu harika bir şey, Wembley'e bir kez daha gideceğiz ve bu çok önemli. 30. ve 60. dakikalar arasındaki süre, bu sezonki en iyi performanslarımızdan biriydi."

"City'de bunu (hat-trick) yapalı uzun zaman oldu, bu yüzden bunu tekrar yapmanın zamanı geldi! Bu özel bir şey, bu yüzden çok mutluyum" diye ekledi.

Sezonuyla ilgili olarak Haaland, "Çok inişli çıkışlıydı ve bu yeterince iyi değildi. Şu anda önümüzde uzun bir hafta var çünkü Şampiyonlar Ligi'nde değiliz ve bu yeterince iyi değil, ancak bir başka maçta Chelsea ile karşılaşmamız gerekiyor" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Antoine Semenyo'dan o ortaları göndermeye devam etmesini isteyeceğim. O yeni bir oyuncu ve uyum sağlaması biraz zaman alıyor, ama ortası harikaydı, Nico O'Reilly'nin ortası da muhteşemdi."

FA Cup zaferi hakkında ise Norveçli yıldız şunları söyledi: "FA Cup finalinde oynadım ve şimdi Wembley'e gidiyoruz. Bu kulüp en üst düzeyde şampiyonluklar kazanmalı." Ayrıca



