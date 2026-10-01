Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, "Norwegian" havayolu şirketine karşı, 2026 Dünya Kupası sırasındaki pazarlama kampanyasında kendi görüntüsünü ve ayırt edici özelliklerini kullanması nedeniyle dava açtı.

"Aftenposten" gazetesi, davanın pazarlama yasasının ihlaliyle ilgili olduğunu ve Norwegian şirketinin paylaşımlarından birinde Haaland'ın saç modeline sahip bir uçağın gösterildiğini, ardından paylaşımın daha sonra silindiğini aktardı.

İki tarafın, 9 Ekim'de Oslo Asliye Mahkemesi'nde planlamaya yönelik bir dijital toplantı yapması bekleniyor.

Haaland'ın avukatı Thomas Hagen, Verdens Gang gazetesine gönderdiği bir e-posta mesajında "Jork Promotions Limited şirketi ve Haaland adına, Norwegian Air Shuttle anonim şirketine karşı dava açtığımızı doğruluyoruz" dedi.

Haaland'ın avukatı, davanın "Norwegian" tarafından Dünya Kupası sırasında uçak biletlerinin pazarlanmasında Haaland'ın ayırt edici özelliklerinin yasa dışı sayılan bir biçimde kullanılmasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Gazete, diğer hususların yanı sıra, "Norwegian"ın Haaland'ın at kuyruğu şeklinde bağlanmış sarı saçlarıyla göründüğü eski saç modeline sahip bir uçak görüntüsünü sergilediği bir paylaşıma dikkat çekti. Paylaşım daha sonra silindi.

Aynı zamanda, Norwegian şirketinin nöbetçi medya sorumlusu Eivind Hammer Myhre, Verdens Gang gazetesine şirketin davayı aldığını doğruladı.

Myhre şöyle dedi: "Bir dava aldığımız doğru, nedenini anlamıyoruz. Çoğu Norveçli gibi, biz de bu yaz, sosyal medyadaki popüler trendlere dayanan birkaç içten paylaşımla milli takımı desteklemeye katıldık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tezahürat seslerinin bir davayla karşılaşması üzücü, ancak gelecekte de ortak spor kahramanlarımızı desteklemeye devam etmemize izin verilmesi için mantıklı bir diyalog yürütülmesini umuyoruz."



