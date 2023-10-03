Haaland'ın rekorunu tarihe gömen Hojlund'a Galatasaray hezimeti!

Şampiyonlar Ligi'nde rekor kıran genç yıldız Hojlund'a, Galatasaray hezimeti yaşattı.

NE OLDU? Hojlund, Marcus Rashford'la harika bir uyum yakalayarak 17. dakikada Kırmızı Şeytanlar'ı öne geçiren golü attı.

Ardından Galatasaray'da sahne Zaha'nın oldu ve maça eşitlik geldi. Daha sonra Danimarkalı golcü, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak United'ı yeniden öne geçirdi.

Ancak Kerem ve Icardi'nin golleriyle temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı Old Trafford'a 3-2 mağlup ederek büyük bir hezimet yaşattırdı.

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Danimarkalı yıldız, ilk maçında Bayern Münih'e attığı golün ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında üç gol atmayı başardı.

Salı akşamı attığı golle, 2019'da Haaland'dan (19 yıl, 73 gün) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta gol atan en genç oyuncu olmayı başararak tarihe geçti. Ancak Galatasaray, Danimarkalı yıldızın tüm hayallerini yıktı!

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ilk maçına KRC Genk'e karşı çıktı. Signal Iduna Park'ta taraftarının önünde, Avrupa'nın en büyük sahnesine hat-trick yaparak giriş yaptı ve ardından ikinci maçında Anfield'da Liverpool'a karşı bir gol daha attı.

O günden bu yana Haaland, turnuvadaki pek çok maçta 39 gol atarak dünyanın en ölümcül forvetlerinden biri haline geldi ve City'nin 2022-23 sezonundaki şampiyonluğuna büyük bir katkı sundu.

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SIRADA NE VAR? United Cumartesi günü Brentford'a karşı oynarken Haaland'ın ekibi Manchester City, geçen hafta Wolves'a karşı aldığı şok yenilginin ardından Çarşamba günü RB Leipzig'e karşı galibiyet peşinde olacak.