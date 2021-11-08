"Haaland’ın partneri Lewandowski değil Mbappe olmalı"

Bayern Münih efsanesi Lothar Matthaus, eski takımının Freiburg ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından katıldığı yayında Avrupa futboluyla ilgili görüşlerini paylaşan Matthaus, Haaland’ın geleceğine de değindi.

Ne söyledi?

Real Madrid’in zirveye dönebilmek için ciddi hamleler yapması gerektiğini belirten Matthaus, Kylian Mbappe ve Erling Haaland transferleriyle başlayacak yeni bir ‘Galacticos’ dönemine işaret etti.

“Haaland, ancak Robert Lewandowski ayrıldıktan sonra Bayern’e gelebilir. Birlikte oynayamazlar. Haaland’ın Real Madrid’de Mbappe’yle birlikte daha iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum.”

İspanyol devinin Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Raphael Varane gibi yıldızların kaybıyla güç kaybettiğini vurgulayan Matthaus, Real Madrid’in bu sezon oynadığı futbolu beğenmediğini ifade etti.

"Alaba, Ramos'un yerini dolduramaz"

Matthaus, bu yaz Bayern’den Real Madrid’e transfer olan David Alaba’nın takımdaki liderlik problemini çözebilecek isim olduğunu düşünmüyor.

“Real Madrid, Ramos’un gidişiyle kimliğini kaybetti. David Alaba harika bir oyuncu, ama o Ramos gibi bir lider değil.”

İspanyolları favoriler arasında görmüyor

Şampiyonlar Ligi’ndeki favorileri de değerlendiren Matthaus, kupa için İngiliz takımları ile Bayern’i, İspanyolların bir adım önünde gördüğünü söyledi.

“Bana göre Şampiyonlar Ligi’nin favorileri Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih.”

“Barcelona’nın sorunları var. Atletico her zaman tehlikeli bir takım, ama Liverpool veya City ile aynı seviyede olduklarını düşünmüyorum.”