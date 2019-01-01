Haaland için 100 milyon euro

RB Salzburg, ilk 4 maçında 7 gol atarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Erling Haaland’ın bonservis bedelini belirledi.

RB Salzburg, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Erling Haaland’ı kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

Tuttosport’un haberine göre , , ve gibi dev kulüplerin radarına giren Norveçli golcü için kulübü RB Salzburg tam 100 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

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RB Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Herhangi bir kulüple pazarlık yapmıyoruz. Ocak ayı için şimdilik teklif almadık. Ancak teklifler gelecektir. Çünkü Erling durdurulmaz bir oyuncu olacak” ifadelerini kullanmıştı.

19 yaşındaki Haaland, geçtiğimiz ocak ayında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Molde’den RB Salzburg’a transfer olmuştu.

1.94m boyundaki Haaland bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 22 kez ağları havalandırdı.