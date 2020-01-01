Haaland'ın gözü yükseklerde: "Hedefim Şampiyonlar Ligi!"

Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü, Altın Çocuk dülüne uzanırken hedefinin Şampiyonlar Ligi zaferi ve Ballon d'Or olduğunu söyledi.

Borussia Dortmund formasıyla attığı gollerle takımını sırtlayan ve devlerin radarına giren Erling Haaland, katıldığı bir ödül töreninde hedefinin Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanmak olduğunu söyledi.

2020 yılında gösterdiği performansla Altın Çocuk (Golden Boy) ödülüne layık görülen Norveçli golcü, kariyer hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Avrupa'da yılın en başarılı genç oyuncusuna verilen ödüle ulaşan Haaland, "Bu ödülü kazandığım mutluyum. Ama benim hayalimde Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Alman ekibiyle 14 maça çıkan Haaland, toplamda 17 gol atmayı başardı.