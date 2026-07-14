Haaland, Dünya Kupası'nın ardından taraftarları alışılmadık bir hediyeyle şaşırttı

İster sahada ister saha dışında olsun, dikkatleri üzerine çekmekten vazgeçmeyen olağanüstü bir kişilik. Norveç milli takımının Dünya Kupası serüveni sona erdikten sonra bile Erling Haaland yeniden gündeme oturmayı başardı; ancak bu kez, kısa sürede taraftarların ve sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konusu haline gelen komik ve tuhaf bir an sayesinde.

Manchester City’nin forveti, Norveç milli takımının başkent Oslo’ya dönüşünün ardından en çok paylaşılan anlardan birine imza attı. Uçaktan inerken rakun şeklinde tasarlanmış bir şişe taşıyan Haaland, bu görüntüsüyle hem taraftarların hem de fotoğrafçıların merakını uyandırdı.

Haaland, sosyal medya hesaplarından rakunla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Beni eve kadar takip etti” şeklinde bir yorum yazdı ve bu mesaja gülen bir emoji ekledi. Fotoğraf çok hızlı bir şekilde yayıldı ve takipçileri arasında büyük bir ilgi gördü.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Haaland bu özel figürü ABD'nin Dallas kentindeki "Wild Bill's Western" mağazasından satın aldı; mağaza da Norveçli yıldızın ziyaretiyle övünmeye başladı.

Gazete, viski şişesi taşıyan bir rakun figürünü tasvir eden bu heykelin değerinin 750 dolar olduğunu ve bu fotoğrafın yarattığı büyük ilginin ardından Haaland'ın fotoğraflarının yayılmasından sonra mevcut stokların tükendiğini de ekledi.

Spor açısından bakıldığında, Haaland ilk Dünya Kupası katılımını yedi gol atarak tamamladı ve Norveç milli takımını çeyrek finale taşıdı; ancak uzatmalara gidilen maçta İngiltere milli takımına yenilerek turnuvaya veda etti.

Çeyrek finale yükselmek, Norveç milli takımının Dünya Kupası finallerindeki tarihindeki en iyi başarı olarak kabul ediliyor. Haaland’ın dönüşünde dikkatleri üzerine çeken tek şey rakun değildi; aynı zamanda, sahip olduğu lüks çantalarından birini taşırken de görüntülendi.

"Marca" gazetesi, "Hermès Birkin" çantalarına olan ilgisiyle tanınan Norveçli yıldızın, bu kez Dolce & Gabbana markalı bir çanta tercih ettiğini ve bu sayede dikkatleri üzerine çeken ve geniş yankı uyandıran görünümünü tamamladığını belirtti.