Haaland, Dünya Kupası'ndaki ilk maçından önce coşkulu bir taraftara dönüştü

Norveçli yıldız Erling Haaland, futbol sahalarını buz hokeyi salonlarıyla değiştirdi; milli takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlerden Stanley Kupası finalindeki heyecan verici karşılaşmayı izledi.

Norveç heyeti, dün Perşembe günü Ulusal Hokey Ligi playoff serisinin beşinci maçında Carolina Hurricanes takımına Vegas Golden Knights karşısında coşkulu bir destek verdi.

Manchester City'nin forveti, 16 Haziran'da Irak karşısında ilk Dünya Kupası maçına çıkacak olan Haaland, Raleigh'deki "Lenovo" merkezinde morali yüksek görünüyordu; Norveç milli takım heyetinin stadyumun dev ekranında görünür görünmez, coşkulu bir atmosferde kulübün atkısını başının üzerinde sallayarak taraftarlarla sıcak bir şekilde etkileşime girdi.

Stadyuma sade gri bir tişörtle gelmesine rağmen, kameralar daha sonra Haaland'ı, İngiliz kulübünde ve milli takımında giydiği 9 numaralı formayla aynı olan, beyaz ve kırmızı renkli "Hurricanes" forması giyip gururla gülümserken yakaladı.

20 yıldır ilk şampiyonluğunu kovalayan "Carolina Hurricanes" takımı, beşinci maçı 4-2 kazanarak, 7 maçlık seride rakibi "Golden Knights" karşısında 3-2 öne geçti.

Bu spor başarısı, Norveç'in büyük bir ivme kazandığı bir dönemde geldi. Milli takım, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılıyor ve Euro 2000'den bu yana ilk kez büyük bir turnuvada yer alıyor.

Milli takım, maçların başlamasından önce bile, ünlü İngiliz fotoğrafçı David Yarrow'un çektiği efsanevi bir fotoğraf çekimiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu çekimde oyuncular, orijinal "Viking" kıyafetleriyle poz verdiler. Ayrıca, kariyerlerine başladıkları ilk kulüplerinin formalarıyla toplu bir fotoğraf çektirme girişimi de sadakatlerini gösterdi.

Norveç milli takımı, turnuva süresince Kuzey Carolina eyaletindeki "Greensboro" şehrini kamp merkezi olarak seçti; bu yer, "Raleigh"deki hokey takımının kalesinden sadece 80 mil uzaklıkta. Hokey sezonunun en önemli etkinliğini takip eden bu haber, Norveç buz hokeyi milli takımının tarihi başarısından iki haftadan az bir süre sonra geliyor. Norveç, uzatmalarda Kanada'yı yenerek Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmış ve herkesi şaşırtmıştı.

Norveç'in Dünya Kupası serüveni, Boston'da "Aslanlar" ile karşılaşmayla başlayacak. Takım daha sonra 23 Haziran'da Senegal ile karşılaşmak üzere New Jersey'e geçecek ve grup aşamasını 26 Haziran'da Boston'da Fransa ile oynayacağı heyecan verici maçla tamamlayacak.