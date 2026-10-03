Haaland değil: Donnarumma, Ballon d'Or için favori adayını açıkladı

Fransa Milli Takımı karşısında parladığı bir gecede Gianluigi Donnarumma, yalnızca İtalya'nın kalesini kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda Ballon d'Or yarışıyla ilgili tutumunu da netleştirerek ödülü en çok hak ettiğini düşündüğü oyuncunun adını açıkladı.

Manchester City kalecisi, 1-1 sona eren Fransa-İtalya karşılaşmasında dikkat çekici bir performans sergileyerek "Foot Mercato" yazı işleri ekibinin değerlendirmesine göre maçın adamı ödülünü kazandı.

Bitiş düdüğünün ardından Donnarumma'ya bir sonraki Ballon d'Or'u kazanmasını istediği favori adayı soruldu ve verdiği cevap bazıları için şaşırtıcı oldu; zira oyunu, Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşı ve aynı maçtaki rakibi Ousmane Dembélé'ye verdi.

Donnarumma, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında Fransızca olarak şunları söyledi: "Ballon d'Or için favori adayım kim mi? Ousmane Dembélé."

Donnarumma, 2021 ile 2025 yılları arasında Paris Saint-Germain forması giydi ve takımla, Paris kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kupasını kaldırdığı tarihi bir dönem yaşadı.

İtalyan kaleci, 2021 ile 2025 yılları arasında Paris Saint-Germain'in en öne çıkan isimlerinden biriydi; aynı dönemde takımda yer alan Dembélé ise sonrasında bu prestijli bireysel ödülün en güçlü adaylarından biri haline geldi.







