Haaland: Daha iyi oynamam lazım

PSG'yi iki golle yıkan Erling Haaland performansını henüz yeterli görmüyor.

Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini düşünüyor.

19 yaşındaki futbolcu PSG'yi 2-1 yendikleri Devler Ligi son 16 turu ilk maçında attığı iki golle Alman ekibindeki müthiş maçlarına bir yenisini ekledi.

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Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 7 maçta 11 gol atan Haaland, maçın adamı seçildiği PSG müsabakasının ardından yaptığı açıklamada "Maçın adamı seçilmekten dolayı memnunum ama daha iyi oynayabilirim. Bu seviyede daha iyi oynamam lazım, gelişmek için çalışmam lazım." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

PSG'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden Haaland, "Bu skor çok tehlikeli bir skor. PSG'nin güçlü bir kadrosu var ve rövanşta tur atlayabilirler. Dikkatli olmalıyız." dedi.

Dortmund ile PSG arasındaki rövanş maçı 11 Mart'ta oynanacak.