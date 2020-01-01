Haaland, Bundesliga kariyerine rekorla başladı

Union Berlin'i 5-0 mağlup eden Borussia Dortmund'da yeni transfer Erling Haaland kısa sürede rekor kırdı.

'nın 20. haftasında , sahasında ağırladığı Union Berlin'i Jadon Sancho, Erling Haaland (2), Marco Reus (P) ve Axel Witsel'in golleriyle 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Jadon Sancho ile öne geçen ev sahibi, 18. dakikada Erling Haaland'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 68'de penaltı kazanan Dortmund'da Reus durumu 3-0'a getirdi. 70'te Axel Witsel dördüncü golü kaydederken 76. dakikada Haaland yeniden sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü atarak skoru belirledi.

Haberin devamı aşağıda

Ocak 2020'de Salzburg'tan transfer edilen Haaland, Union Berlin karşısındaki ikinci golü kaydederken Bundesliga'da bir rekora imza attı.

Daha fazla takım

Dortmund formasıyla çıktığı 3 maçın ilk 2'sinde oyuna sonradan dahil olan Haaland, ilk olarak karşısında hat-trick yaptı, sonrasında Köln ağlarına 2 gol bıraktı. Union Berlin maçında ilk 11'de başlayan Norveçli oyuncu, 18 dakika sonunda kulüpteki 6. golünü kaydetti.

Haaland, OPTA verilerine göre Bundesliga'daki ilk 77 dakikasında 6 gol atan ilk futbolcu olarak rekor kırdı. 19 yaşındaki futbolcu, Union Berlin'e karşı attığı ikinci golüyle Dortmund'daki ilk 3 maçında toplamda 7 gole ulaşmayı başardı. Ayrıca Haaland'ın bu 3 maçtaki 8 isabetli şutundan 7'si gol oldu.