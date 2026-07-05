Haaland, Brezilya’yı Dünya Kupası’ndan eledi… Norveç’i çeyrek finale taşıdı

Norveç milli takımı, Pazar akşamı MetLife Stadyumu'nda yıldızı Erling Haaland'ın attığı iki gol sayesinde Brezilya'yı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası son 16 turundan eleyerek çeyrek finale yükseldi; burada Meksika ile İngiltere arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior ile Manchester City'den Erling Haaland'ın karşı karşıya geldiği maçta, Norveçli kaleci Niland olağanüstü bir performans sergiledi. Niland, 13. dakikada Konyah'ın ceza sahası içinde faul almasının ardından Gemarães'in attığı penaltıyı kurtardı.

Niland, Norveç’i kurtardı

Maç yüksek tempoda başladı; Norveç milli takımı, 3. dakikada Berg'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golüyle erken bir tehlike yarattı.

Brezilya erken bir penaltı kazansa da, Niland, Gemarais’in vuruşunu muhteşem bir şekilde kurtardı ve ardından Martinelli, Gemarais ve Vinícius Júnior’un şutlarını da birbiri ardına kurtararak ilk yarıyı golsüz berabere tamamladı.

Endrik fırsatı kaçırdı, Brezilya zorlandı

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, 58. dakikada Konya'nın yerine Endrik'i oyuna soktu. Genç oyuncu ilk dokunuşunda skoru açmaya çok yaklaştı, ancak ileri pozisyondan çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.

Seleção, özellikle 67. dakikada Neymar’ın oyuna girmesinden sonra hücumdaki baskısını sürdürdü, ancak Norveç savunmasının sağlamlığı ve Niland’ın muhteşem performansı karşısında sonuç alamadı.

Ölümcül ikili

79. dakikada, oyuna sonradan giren Schildirop sol kanattan muhteşem bir orta yaptı; Haaland bu ortayı güçlü bir kafa vuruşuyla Alisson'un kalesine gönderdi ve Norveç'i öne geçirdi.

Eleme eşiğine gelen Brezilya milli takımı, maça geri dönmek için büyük çaba sarf etti, ancak Niland, 85. dakikada Endrik’in tehlikeli şutunu kurtararak parlak performansını sürdürdü.

90. dakikada Haaland, ceza sahası kenarından muhteşem bir yerden vuruşla skoru ikiye çıkardı (2-0) ve takımını çeyrek finale bir adım daha yaklaştırdı.

Neymar, uzatma dakikalarında (90+10. dakika) penaltıdan farkı azaltmayı başarsa da, Canarinlar için zaman yetmedi ve takım, 1990'da Arjantin'e karşı elendiği maçtan sonra tarihinde ikinci kez son 16 turunda turnuvaya veda etti.