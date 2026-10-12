24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Erling Haaland Manchester City 2026-27 clapGetty
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Haaland bir fotoğrafçıyı şaşırttı: "Seni sevgilimden daha çok görüyorum"

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
E. Haaland
İngiltere
Norveç

Liverpool'u yendikten sonra

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'deki Liverpool maçının ardından komik bir anın kahramanı oldu.

Manchester City, dün akşam Premier Lig'de oynanan ve heyecana sahne olan karşılaşmada ev sahibi Liverpool'u 3-0 yenerek değerli bir galibiyet elde etti.   

Dev yapılı Norveçli oyuncu, pazar günkü maçta skoru açan isim oldu. Haaland'ın son dokunuşu belirleyici oldu; Jeremy Doku'nun şutunu değerlendirerek topu kalenin alt köşesine gönderdi.

Bu durum, maçın bitiş düdüğünün ardından sahada Haaland'ın yakın plan görüntüsünü alan bir televizyon kameramanının takdirini kazandı.

"The Sun" gazetesine göre kameramanlardan biri Haaland'a "Harika gol, harika gol" dedi.

Haaland ise gülümseyerek şöyle karşılık verdi: "Her yerdesin, seni kız arkadaşımdan (Isabel Haugseng Johansen) daha çok görüyorum."

Kameraman ise gülerek "Biliyorum, evet" dedi. Haaland ise soyunma odasına doğru yol alırken gülümsüyordu.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin