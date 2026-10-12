Haaland bir fotoğrafçıyı şaşırttı: "Seni sevgilimden daha çok görüyorum"

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'deki Liverpool maçının ardından komik bir anın kahramanı oldu.

Manchester City, dün akşam Premier Lig'de oynanan ve heyecana sahne olan karşılaşmada ev sahibi Liverpool'u 3-0 yenerek değerli bir galibiyet elde etti.

Dev yapılı Norveçli oyuncu, pazar günkü maçta skoru açan isim oldu. Haaland'ın son dokunuşu belirleyici oldu; Jeremy Doku'nun şutunu değerlendirerek topu kalenin alt köşesine gönderdi.

Bu durum, maçın bitiş düdüğünün ardından sahada Haaland'ın yakın plan görüntüsünü alan bir televizyon kameramanının takdirini kazandı.

"The Sun" gazetesine göre kameramanlardan biri Haaland'a "Harika gol, harika gol" dedi.

Haaland ise gülümseyerek şöyle karşılık verdi: "Her yerdesin, seni kız arkadaşımdan (Isabel Haugseng Johansen) daha çok görüyorum."

Kameraman ise gülerek "Biliyorum, evet" dedi. Haaland ise soyunma odasına doğru yol alırken gülümsüyordu.