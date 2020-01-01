Haaland: Bayern Münih beni endişelendirmiyor

Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund'un golcü yıldızı Erling Haaland oldukça rahat hissediyor.

'nın 28. haftasında zirve adına kritik rol oynayabilecek karşılaşmada sahasında 'i ağırlıyor.

Borussia Dortmund'un Norveçli oyuncusu Erling Haaland, Bayern Münih'in yıldızlarla dolu ekibi ile karşılaşmanın onu endişelendirmediğini söyledi.

Kulübün YouTube hesabına konuşan Haaland şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Baskı beni rahatsız etmez. Bu tür maçlarda oynamayı çok severim; hatta en sevdiğim şey budur. Çok iyi bir Bayern Münih'e karşı oynayacağımız maçı iple çekiyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Elimden geldiği kadar sakin kalmaya ve maçı düşünmemeye çalışıyorum. Onların kadrosunda Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncular varsa bizde de var."

"İyi bir takım olduğumuzu biliyorum ama Bayern de öyle. Enteresan bir maç olacak. Takım arkadaşlarımı her gün antrenmanda görüyorum ve ne kadar iyi olduklarını anlıyorum."

"Takım olarak en iyi oyunumuzu oynamamız gerek çünkü ne kadar kaliteli olduğumuzu biliyorum. Bu gösterdiğimizde fırsat yaratabilir ve fantastik bir takım gibi oynayabiliriz. Benim görevim de elbette ki gol atmak olacak. Son maçlarda gördüğünüz gibi gol atan yalnızca ben değilim; stoperler ve orta sahalar da gol atıyor."