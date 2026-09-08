Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland, Faslı takım arkadaşı Ayoub Bouaddi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısındaki oyununu övdü ve İngiliz kulübünün gerçek bir cevhere sahip olduğunu vurguladı.

Bouaddi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu salı akşamı Porto karşısında Manchester City forması altında ilk kez ilk 11'de yer aldı ve 75. dakikada yerini Hırvat takım arkadaşı Mateo Kovacic'e bıraktı.

Haaland, Manchester City'nin Dragao Stadı'nda Porto'yu 2-0 yendiği maçta iki golü de kaydetti; ancak bu yaz 100 milyon euro karşılığında Manchester City'ye katılan Bouaddi, henüz 18 yaşında olmasına rağmen olağanüstü bir maç çıkararak futbol olgunluğunu gösterdi.

Haaland, maç sonrası "Amazon Prime" platformuna yaptığı açıklamalarda Bouaddi hakkında şunları söyledi: "Bence harika bir maç çıkardı. Son haftalarda antrenmanlar sırasında kulüp başkanına onun muhteşem olduğunu söylemiştim. Elimizde gerçek bir cevher var."

Ancak Norveçli, ikinci yarının başında kendisini rahatsız eden bir anı da unutmadı. Boş bir alanda kalan Bouaddi, forvet savunmacıların arkasına ustaca hamle yaparken topu yanlamasına soluna atmayı tercih etmişti.

Haaland, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre gülümseyerek şunları ekledi: "Açıkçası, ikinci yarıda tamamen yalnız olduğum sırada bana pas vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz rahatsız olmuştum, o yüzden şimdi ona şunu söyleyeceğim: O pas hariç, iyi bir maç çıkardı."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.