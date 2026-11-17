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Norveç, D Grubu'nu ikinci sırada bitirerek Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Salı günü Danimarka karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Erling Haaland ve arkadaşları, grup lideri Portekiz ile birlikte çeyrek finale çıktı.

Haaland henüz altıncı dakikada açılış golüne çok yaklaştı. Ancak Norveçli yıldızı Danimarka kalecisi Mads Hermansen durdurdu. İlk gol ise diğer tarafta geldi: Rasmus Højlund, dönen topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Danimarka hız kesmedi ve kısa sürede farkı ikiye çıkardı. Pierre-Emile Højbjerg yakın mesafeden kafayla golü attı; Danimarkalı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Norveç'in Kopenhag'daki işi bir anda çok daha zorlaşmıştı.

Haaland'ın kafa vuruşuyla attığı gol umutları yeniden yeşertti. Ancak VAR, golden kısa süre önce elle oynama olduğuna karar verince sevinç uzun sürmedi. Hermansen topu Martin Ødegaard'a kaptırınca umutlar bir kez daha canlandı ve Haaland dokunarak topu ağlara gönderdi.

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Norveç, ikinci yarıda geriden gelmek için yoğun çaba gösterdi. Antonio Nusa'nın pasında Haaland gole yaklaştı ancak santrforun şutu az farkla dışarı gitti.

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Daha önce hatalı bir pozisyon yaşayan Hermansen, bitime çeyrek saat kala Kristoffer Ajer'in gol atmasını güzel bir kurtarışla engelledi. Uluslar Ligi serüvenini sürdürmek için kazanmak zorunda olan Norveç'in ise zamanı daralıyordu.

Bitime yedi dakika kala Ødegaard'ın dönen topu ağlara göndermesiyle çeyrek final umudu yeniden canlandı. 96. dakikada VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verildi ve Haaland son anda skoru 3-2 yaptı.

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Böylece Norveç, grup lideri Portekiz ile birlikte Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Çeyrek final kurası önümüzdeki cuma günü çekilecek.