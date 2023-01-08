Gvardiol: "Lionel Messi, Arjantin'de PSG'den daha iyi"

- Josko Gvardiol, Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koydu
- Hırvat savunmacı, Katar'da Lionel Messi ile karşılaştı
- Arjantin yarı finalde Hırvatistan'ı eledi
NE OLDU? Arjantin, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı elerken Gvardiol, Messi'yi savunuyordu. Hırvat savunmacı, Messi'nin Arjantin formasıyla PSG olduğundan daha zor olduğunu söyledi.
NE SÖYLENDİ? BILD'e konuşan Gvardiol şunları söyledi: "Ona karşı savunma yapmak, PSG'de oynadığından daha zordu. Milli takımda, kulüpte olduğundan tamamen farklı profili var."
"Neden bu şekildeydi? Bence çok motiveydi. Bir şeyler elde etmek için son şansıydı. Benim şu ana kadar savunmakta en zorlandığım oyuncu. Onu yalnızca faul yaparak durdurabilirsiniz."
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JOSKO GVARDIOL VE LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? RB Leipzig, 20 Ocak'ta Bayern Münih'i konuk edecek. Messi ise tatilinin ardından PSG'ye geri döndü ve 11 Ocak'ta Angers ile karşılaşacak.