"Güzel bir müzik gibi"... Infantino, İspanya ve Fransa maçında yuhalama seslerine maruz kaldı mı?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa arasında oynanan maç sırasında Dallas Stadyumu'nun tribünlerinden yükselen yuhalama sesleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma dalgasına yol açtı. Birçok kişi, bu seslerin televizyon yayınında görüntüsü görülen Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik olduğunu düşündü.

Ortak Resmi Açıklama

Ancak İngiliz ITV ve Amerikan FOX kanalları, olayın gerçekliğini hemen açıklığa kavuşturdu ve taraftarların Infantino’ya karşı yuhalamadığını, aynı anda stadyumdaki dev ekranda görüntülenen Amerikan Dallas Cowboys kulübünün sahibi Jerry Jones’u protesto ettiklerini vurguladı.

Olay, Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro’nun golleriyle İspanya’nın 2-0 galip geldiği ve Dünya Kupası finaline yükseldiği maç sırasında yaşandı. İspanya, finalde İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibini bekliyor.

Canlı yayın sırasında, Infantino tribünde gülümseyerek görünürken, seyircilerden yuhalama sesleri duyuldu; bu da birçok izleyicinin bu seslerin ona yönelik olduğunu düşünmesine neden oldu.

ITV kanalındaki yorumcu Sam Mathews, durumun gerçekliğini şöyle açıkladı: “Bu yuhalamalar Infantino’ya yönelik değil, çünkü aynı anda Dallas Cowboys’un sahibi Jerry Jones, stadyumdaki dev ekranda görünüyordu.”

ABD’li FOX kanalı da aynı açıklamayı doğrulayarak, televizyon kamerasının Infantino’yu, Jones’un stadyumdaki ana ekranda göründüğü tam o anda görüntülediğini ve bunun da bu karışıklığa neden olduğunu belirtti.

Jerry Jones, Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) en çok tartışma yaratan isimlerden biri olarak kabul ediliyor; aynı zamanda genel menajerlik görevini de yürüttüğü Dallas Cowboys kulübünün yönetimine doğrudan müdahale etmesi nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalıyor.

Taraftarlar ikna olmadı

Her iki kanalın açıklamalarına rağmen, sosyal medya platformlarındaki pek çok takipçi resmi açıklamaya ikna olmadı.

İngiliz "Mirror" gazetesi bazı yorumları derledi; bir kullanıcı şöyle yazdı: "Infantino'ya yönelik yuhalama sesleri kulağıma çok hoş bir müzik gibi geldi. Bunu Jerry Jones ile nasıl isterseniz ilişkilendirebilirsiniz, ama kime yönelik olduğu herkesin malumu."

Bir başkası ise şöyle ekledi: “Hayır, Jones’a karşı değildi, kesinlikle Infantino’ya yönelikti.” Üçüncü bir kişi ise “Şahsen ben de Infantino’ya yuhaladım” derken, dördüncü kişi ise “Taraftarların onu yuhaladığına şüphe yok” diye yazdı.

Bu olay, 2026 Dünya Kupası’nı çevreleyen tartışmaların gölgesinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı’nın maruz kaldığı baskılarla ilgili haberlerin arttığı bir dönemde meydana geldi. Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak FIFA Kongresi’nde başkanlık seçimleri yaklaşırken, Infantino üçüncü bir dönem için adaylığını koydu.

Turnuva, geniş çapta eleştirilere yol açan birçok konuyu gündeme getirdi. Bunların en önemlileri arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonla müdahalesinin ardından ABD milli takım forveti Folarin Balugun’un cezasının kaldırılması kararı, hakemlik konusundaki süregelen tartışmalar ve turnuvadaki tüm maçlarda su molalarının uygulanması yer alıyor.

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