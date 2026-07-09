Güvenlik efsanelerini geride bırakarak… Fozinia, sosyal medyanın kralı

Dünya Kupası, bir kişinin hayatını bir anda değiştirebilen tarihi bir olaydır ve bu, Kap Verde milli takımının kalecisi olarak bilinen Josimar José Evora Diaz, namı diğer Fozinha’nın başına da geldi; o, tanınmayan bir oyuncudan dünya çapında bir efsaneye dönüştü.

Kap Verde kalecisi, milli takımının Dünya Kupası'ndaki tüm serüveni boyunca gözle görülür bir performans sergiledi ve ilk katılımlarında, maçın uzatmalara gitmesinin ardından Arjantin'e (3-2) zorlu bir mağlubiyetle elenmeden önce, takımının son 32 turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Bu parlak performans, hayatını tamamen değiştirdi. İspanyol “AS” gazetesine göre, şu anda futbol dünyasından profesyonel teklifler yağmur gibi yağıyor ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan küresel bir simge haline geldi.

Kişisel olarak ise, Vuzinia’nın şu anda Instagram’da en fazla takipçisi olan kaleci olduğu kesinleşti; şu anda 28,3 milyon takipçisi bulunan Vuzinia, Belçikalı Thibaut Courtois (18,1 milyon), Alman Manuel Neuer (15 milyon) ve 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanyol Iker Casillas’ı (20,4 milyon) geride bırakarak.

Ancak bu sıralamayla sınırlı kalamaz; Pedri (22,9 milyon) veya Harry Kane (19,1 milyon) gibi kalibrede futbolcular bile sosyal medyada aynı takipçi sayısına sahip değil ve Fozinia’nın Dünya Kupası vedası gibi her paylaşımı geniş bir kitleye yayılıyor.

Fozinia’nın futbol kariyeri, özellikle bu turnuvaya katılmasıyla birlikte yeniden canlanabilir; zira Portekizli Chaves kulübüyle olan sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu statüsüne geçti.

Şu anda dünyanın dört bir yanından kulüpler, bedelsiz transfer olacağı için ona ilgi gösteriyor. İlgilenen kulüpler arasında Lionel Messi’nin de forma giydiği Inter Miami de bulunuyor. Bu nedenle 40 yaşındaki Fozinia’nın hayatı artık iki ay önceki gibi değil; o artık sosyal medyada en çok takip edilen isim.







