Aad de Mos, Eindhovens Dagblad'ın pazartesi günü yayımlanan bir video haberinde Ryan Flamingo hakkında sert bir hüküm verdi. PSV'yi yakından takip eden De Mos'a göre çok yönlü savunmacı, Peter Bosz'un takımında önemli bir rol oynamak için "yeterince güvenilir değil".

De Mos, yeni sezonun ilk haftalarında Flamingo'dan etkilenmediğini şu sözlerle dile getirdi: "Flamingo'nun yeterince istikrarlı olmadığını görüyorsun. Bu dönemde bunu kaldıramazsın. Topla çıkışta çok iyi değil. O zaman savunmada üst düzey olman gerekir ki kendini koruyabilesin."

Başta PSV olmak üzere çeşitli takımları çalıştırmış eski teknik adam De Mos, Flamingo'nun özellikle Excelsior deplasmanında 2-1 kazanılan maçta bocaladığını gördü. "Tam da orada bir eksiklik varsa, golde olduğu gibi. Flamingo orada hatalı kalıyor ve Widell topu bu kadar boş şekilde kafayla ağlara gönderebiliyor" diyen De Mos, Flamingo'nun bir hava topu mücadelesini kaybetmesinin ardından, devre arasından kısa süre sonra gelen Excelsior'un 1-1'lik golünü kastetti.

De Mos, PSV yönetimini Lutsharel Geertruida'yı bir an önce Philips Stadion'a getirmeye çağırdı. "Bence Flamingo'dan daha ileride. Üstelik milli oyuncu da. Satın alma mı olur, kiralama mı, bekleyip görelim."

İddialara göre Flamingo'yla Benfica ilgileniyor ve Portekiz ekibinin PSV'li savunmacı için en az 20 milyon avroyu gözden çıkarması gerekiyor. "Bence onun için transfer yapması daha iyi olur" diyen De Mos, Eindhoven'da 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki savunmacıya ücretsiz tavsiyesini de vermiş oldu.

Flamingo'nun PSV'de kalması halinde ise De Mos'a göre yine de değerli olabilir. "Örneğin Avrupa maçlarında beşli savunmaya geçmen gerektiğinde. Ya da onu 6 numarada kullanmak istersen. Bunu daha önce FC Utrecht'te de iyi yapmıştı."

De Mos, buna rağmen bölgesel gazetenin video haberini Flamingo hakkında eleştirel bir notla kapattı. "Güvenilir değil" sözleri, 2024'te FC Utrecht'ten 9 milyon avro karşılığında transfer edilen savunmacı için sert bir değerlendirme olarak öne çıktı.