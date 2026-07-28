Guus Til, kendisi için son derece kısa süren Dünya Kupası’na dönüp baktı

Guus Til, salı günü FC Eindhoven karşısında (3-0) Dünya Kupası'ndan bu yana PSV formasıyla ilk dakikalarını aldı. ESPN'e konuşan Til, “Tatilimin biraz daha uzun sürmesini isterdim ama nasıl işlediğini biliyorsun” dedi.

Til, Dünya Kupası'na karışık duygularla bakıyor. Hollanda, heyecanlı bir maçın ardından penaltıları daha iyi kullanan Fas'a son 16 turunda elendi. “İki farklı duygu var. Harika bir deneyimdi ama sonuç istediğimiz gibi olmadı.”

PSV'li oyuncu, Dünya Kupası'nda yalnızca 31 dakika süre aldı; bu süreyi de grupta İsveç'e karşı 5-1 kazanılan maçın ikinci yarısında oynadı. “Her zaman oyuna girmeye hazırdım. 31 dakika, belli ki bundan fazlası olmadı.”

Orta saha oyuncusu ve hücumcu olarak görev yapabilen Til, Dünya Kupası'nın ardından tam anlamıyla bir ara veremediğinden yakındı. “Dünya Kupası'ndan sonra bir buçuk hafta tatilin tadını çıkarabildim, ardından yeniden başlıyor. Biraz daha fazla olmasını isterdim ama nasıl işlediğini biliyorsun.”

Til, tatili sırasında ekstra antrenman yapmadı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Eindhoven ile oynanan Lichtstad derbisinde kaptanlık pazubandını takarken, “Sakıncası yoksa on gün boyunca hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.

Til'in pazar günü Johan Cruijff Schaal'da AZ'ye karşı oynanacak maçta ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz belirsiz. “Bunu bilmiyorum, göreceğiz. Bugün altmış dakikaydı, sonrası hocaya bağlı.”