Guti: Messi, Ronaldo'dan daha yetenekli

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid'in efsane ismi Guti Hernandez, Lionel Messi - Cristiano Ronaldo tartışmalarına dahil oldu.

Futbolun iki ikonik figüründen hangisinin en iyisi olduğuna ilişkin tartışmalar devam ederken bir yorum da efsanesi Guti Hernandez'den geldi.

Guti, 'nin 'dan daha yetenekli olduğunu itiraf ederken, Arjantinlinin her oyunda inanılmaz performans gösterdiğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyerini İspanya 2. lig takımlarından Almeria'da sürdüren Guti, Moviestar Plus'a yaptığı açıklamada, "Her maçta böylesine başarılı performans sergileyen yalnızca bir oyuncu tanıyorum. O da Messi. Sahaya her çıktığında bir şey oluyor. Diğer oyuncuların ise sürekli inişleri ve çıkışları oluyor" şeklinde konuştu.

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Guti, Ronaldo'nun dünya sporu için hala “büyük önem taşıdığını” söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Messi'yi seçtiğim doğru ancak Ronaldo'nun yaptıklarına da çok değer veriyorum. Messi'nin inanılmaz bir yeteneği var. Cristiano ise daha hırslı ve kendini geliştirmiş biri."