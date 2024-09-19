Guti'den Arda Güler yorumu: "Çok ilginç bir oyuncu"

Real Madrid efsanesi Guti, İspanyol basınında Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i yorumladı.

Arda Güler son haftalarda daha fazla süre aldı

Guti genç yeteneği değerlendirdi

"Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak" dedi

NE OLDU? Real Madrid'de Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası daha fazla süre almaya başlayan Arda Güler hakkında kulüp efsanesi Guti övgü dolu sözlerle bahsetti.

NE SÖYLENDİ? AS'a konuşan Guti şunları söyledi: "Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak."

Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.

Haberin devamı aşağıda

Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu sezon Arda Güler ise 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.