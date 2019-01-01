Guti, Beşiktaş'a kendi tarzını getiriyor

Beşiktaş’ta göreve hazırlanan Guti Hernandez, Real Madrid altyapısında çalışırken kendine has oyun stilleri geliştirdi, çalışma prensipleri belirledi

Beşiktaş’ta 4 yıllık Şenol Güneş dönemi sonrası için ilk aday Guti Hernandez belirlenirken, İspanyol çalıştırıcı kalan 8 haftada takımda daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Bu sezon Güneş’in yardımcılığını yapan Guti, bu durumu fırsat olarak değerlendiriliyor. Teknik direktörlük yapmayı hedefleyen 42 yaşındaki antrenör, Beşiktaş ile farklı bir döneme hazırlanıyor.

Skorer'in haberine göre; Guti Hernandez’in teknik direktörlüğü bu kadar istemesinin yanında çok ciddi bir hazırlığı bulunurken 2013'ten beri bugüne hazırlanıyor. İspanya’da antrenörlük eğitimi ve lisansı alan Guti, sadece prosedürlerle yetinmeyip kendini geliştirmek adına çok özel çalışmalar yaptı. altyapısında 2013-2018 yılları arası çalışan İspanyol antrenör, kendine özel stiller geliştirdi, çalışma prensipleri belirledi ve bir yol haritası çizdi.

Guti ilk olarak kendine has bir futbol tarzı ortaya koydu. Real Madrid altyapısında Juvenil’de ve Castilla’da 5 yıl boyunca çalışıp, şampiyonluklar elde eden genç teknik adam Jurgen Klopp’un tarzını izledi.

Hamle uzmanı

Guti’ye göre geniş alanda oynanan, 3’lü ve 4’lü savunma arasında giden, genelde 3-4-3 ile 4-3-3 dizilişleri arasında kalan, direkt pas oyununa dayalı, hızlı ve top kaptırıldığında ani preslerle topu kapmaya çalışan, rakibe presle baskı yapan ve hızlı kontralar yapan bir takım gerekiyor. Bununla beraber Guti’nin sistem ve dizilişler konusunda herhangi bir takıntısı bulunmuyor. Rakibe ve maçın gidişatına göre de sistem değişikliklerine gitmeye yatkın. Asla takıntılı bir teknik adam olmaması da bir diğer avantajı olarak yorumlanıyor.

Guti ayrıca oyuncu değişikliklerinde de başarılı duruyor. İspanyol antrenörün, Real Madrid altyapısındaki görevinde birçok maçta sonradan yaptığı hamleler ve değişikliklerin oyuna etki etmesi dikkat çekmişti.

Guti’nin bir diğer oyun içi başarısı da kenardaki iletişimi... Futbolcularıyla birebir iletişim kuran ve asla sert olmayan İspanyol antrenör, liderlik vasfıyla öne çıkıyor. Hakemlere ve rakip antrenörlere karşı da oldukça soğukkanlı durduğu belirtilen Guti’nin sakinlikle birçok tartışmayı bastırdığı aktarılıyor.

Liderlik ve kişisel gelişim eğitimi aldı

Real Madrid altyapısında Guti Hernandez’i yakından takip eden İspanyol gazetecilere göre İspanyol teknik adamın en önemli özellikle liderliği. Futbolculuk yıllarında genelde saha dışı olaylarla ve magazin basınında gündeme gelen Guti’nin teknik direktörlük konusunda farklı düşündüğü kaydediliyor.

42 yaşındaki çalıştırıcının, özel seminerler ve kurslarla iletişim dersleri aldığı, yöneticilik çalışmaları yaptığı ve liderlik konusunda kişisel gelişime önem verdiği de ifade ediliyor. Guti, 2012’de verdiği bir demeçte bu konuya değinerek, “Kendimi geliştiriyorum, eğitiyorum. Futbolda hocalığı, antrenörlüğü istiyorum. Ancak sportif direktörlük konusunda da kendimi eğitiyorum. Sportif direktörlük de yapmak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Gençleri seviyor

Guti Hernandez’in teknik direktörlük kariyerindeki en önemli artılarından biri olarak gençlerle iletişimi öne çıkarılıyor. Real Madrid altyapısında 5 yıl çalışması da bu konuda büyük bir avantaj oldu.

Zira İspanyol çalıştırıcı o dönem gençlerle çok iyi bir iletişim kurdu. 42 yaşındaki teknik adamın futbolcuları tarafından çok sevildiği ve birebir diyaloglarla sorunları çözmede çok başarılı olduğu kaydedildi. Ayrıca Guti’nin teknik adamlık tarzında önemli bir detay daha duruyor. Genç antrenörün, genç oyuncularla çalışmak istediği belirtiliyor.

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2013 yılında da bu konuyla alakalı bir röportajı olan Guti Hernandez, “Genç yıldızlarla, yıldız olmaya aday gençlerle çalışmayı çok istiyorum. Genç yıldızların gelişimini görmeyi, onların nasıl yıldızlaştığını görmeyi seviyorum. Real Madrid altyapısında da bu yüzden çalışmayı çok sevdim, çok istedim. Gençlerle çalışmak, onların yıldızlaştığını görmek aslında futboldaki bir rüyam” demişti.

Başarıyı biliyor

Real Madrid kariyerinde futbolcu olarak 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere, 5 zaferi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 Kral Kupası kazanan Guti Hernandez, başarı geleneğine de sahip.

Real Madrid altyapısında teknik adamlık yaparken de futbolcularıyla bu konuda çok önemli avantajlar yakaladı. Genç yıldızları geleceğe hazırlamada başarı geleneğini bilmesi artısı oldu. Birçok genç yıldızın Juvenil’den Castilla’ya oradan da A takıma yükselmesi Guti ile gerçekleşti. Guti, genç oyuncularını Real Madrid ve başarı sahnesine hazırlamada da liderlik görevini üstlendi.