Gurur kaynağı: Mancini, İtalya'nın hayalinden bahsetti

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu, pazar akşamı başkent Brüksel'de Belçika Milli Takımı'na karşı oynanması planlanan kritik maç öncesinde vurguladı.

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Mancini, İtalya Millî Takımı'nın Appiano Gentile tesislerindeki son antrenmanının ardından ve ekibin kafilesi Belçika'nın başkentine hareket etmeden önce "Sky Sports" kanalına konuştu. Merakla beklenen karşılaşmaya, Norveçli hakem Espen Eskås yönetiminde Kral Baudouin Stadı ev sahipliği yapacak.

İtalya Millî Takımı, 10 puanla birinci seviyedeki birinci grubun lideri konumunda bulunuyor ve aynı puana sahip olan Fransa Millî Takımı'nın averajla önünde yer alıyor. Belçika Millî Takımı ise 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İtalya Millî Takımı, Fransa ile Türkiye karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için yalnızca beraberliğe ihtiyaç duyuyor; galibiyet ise grup aşamasını lider olarak tamamlamayı garantiliyor. Buna karşılık, Belçika Millî Takımı'nın tur atlama umutlarını sürdürmesi için galibiyetten başka seçeneği bulunmuyor.

Mancini, "Corriere dello Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu maç sadece üç puana mı değer, yoksa daha fazlasına mı? Burada olmamız ve UEFA Uluslar Ligi'nde tur atlamak için diğerleriyle rekabet etmemiz bizim için bir gurur kaynağı. Buradayız ve hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz, kazanabiliriz; görevin kolay olmayacağının farkında olmamıza rağmen, çünkü Belçika büyük bir millî takım."

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İtalya Millî Takımı'nın performansı, Mancini'nin geçen eylül ayında teknik liderliği yeniden üstlenmesinden bu yana belirgin bir dönüşüm yaşadı. Mancini, bu yolculuğa Roma'da kendi sahasında Belçika'ya karşı taraftarların yuhalamaları eşliğinde 2-0'lık bir mağlubiyetle başlamış, ardından dengesini yeniden bulup Türkiye'ye karşı iki galibiyet elde etmiş, deplasmanda Fransa ile berabere kalmış, ardından perşembe akşamı San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Millî Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

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Mancini, takımının performansında yaşanan gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Geldiğim günden beri hep olumlu şeyler gördüm ve bu gelişmeyi bekliyordum. İlk maçtaki mağlubiyete rağmen iyimserliğimi korudum. İkinci yarıda iyi bir performans sergiledik ve belki de beraberlikle ayrılmayı hak ediyorduk."

İtalya Millî Takımı'nın teknik direktörü açıklamalarını, takımının Belçika karşısında oyun tarzını değiştirmeyeceğini vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Her zamanki tarzımızla oynayacağız. Belçika Millî Takımı'nın yetenekli ve hızlı, iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum ve maç, Fransa karşısındaki mücadelemizden çok farklı olmayacak."

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Belirtmek gerekir ki İtalya, turnuvanın 2018-2019 sezonunda başlamasından bu yana UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu hiç elde edemedi; en iyi sonuçlarını ise 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında üçüncülükle elde etti.

Belçika Millî Takımı, Roma'daki Olimpico Stadı'nda oynanan ilk tur karşılaşmasını, Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun kaydettiği gollerle 2-0 kazanmıştı.