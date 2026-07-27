Güreş ringleri onu çağırıyor: Haaland WWE müsabakalarına çıkmaya aday

Amerikalılar Dünya Kupası sırasında Erling Haaland'a âşık oldu ve belki de WWE serbest güreş yıldızları da aynısını yaptı.

Bu hafta sonu düzenlenecek SummerSlam'de CM Punk ile WWE unvanı için karşı karşıya gelecek olan Cody Rhodes, Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show programında konuk oldu ve kendisine bazı ünlülerin WWE ringine çıkması hakkında soru soruldu.

İsimler arasında Tom Holland, Travis Kelce, Jason Momoa ve Manchester City yıldızı Erling Haaland vardı.

Rhodes, "The Sun" gazetesine şunları söyledi: "Haaland harika bir sporcu ve saçıyla birlikte kuzenler gibi davranabiliriz, çünkü biz güreşçiler olarak hepimiz akrabayız, dolayısıyla o benim kuzenim olabilir."

Elbette Rhodes da tıpkı Haaland gibi sarışın saçlara sahip, ancak onun saçları çok daha kısa ve boyalı.

Haaland, bu yaz Norveç'in çeyrek finale uzanan yolculuğu boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki taraftarların kalbini kazanmayı başardı ve bunun sonucunda sosyal medyada 32 milyonun biraz üzerinde takipçiye ulaştı.

6 fit 5 inçlik boyuyla bu 26 yaşındaki genç, WWE serbest güreş ringinde yabancı durmazdı; bu, The Rock ile aynı ölçü.

Ancak bu Norveçli golcünün ceza sahasını ringle değiştirmesine hiçbir ihtimal yok; sahalarda hâlâ önünde uzun yıllar var ve hâlâ daha fazla gol atabilir.

Fakat WWE'nin ünlülerin mücadelelere katılmasıyla ilgili uzun bir geçmişi var; peki Haaland bir gün onlara katılır mı?