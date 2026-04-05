Güney Afrika efsanesi CAF'ı eleştiriyor: Afrika şampiyonu Senegal

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından, son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun Senegallı milli takımdan alınarak idari bir kararla Fas'a verilmesi kararı, kıtada geniş çaplı bir tartışma yarattı; zira pek çok kişi bunu turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir emsal olarak değerlendirdi.

Karar, CAF Disiplin Komitesi'nin iki milli takımı bir araya getiren final maçındaki olayları inceledikten sonra verildi. Maç, Senegalli oyuncuların tartışmalı hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekilmesiyle bitimine dakikalar kala durdurulmuştu.

Turnuva tüzüğünün 82. ve 84. maddelerine dayanarak CAF, çekilmeyi "maçı tamamlamayı reddetme" olarak değerlendirdi ve sonuç Fas lehine sayılarak şampiyonluk resmi olarak Fas'a verildi.

Tartışmaların ortasında, eski Güney Afrikalı yıldız Mark Fisch, İtalyan Lazio takımının ve eski Bafana Bafana milli takımının oyuncusu, CAF'ın kararını kesin bir şekilde reddettiğini belirterek, Senegal'in turnuvanın gerçek şampiyonu olduğunu vurguladı.

Fish, televizyon açıklamasında şunları söyledi: "Benim için kazanan Senegal'dir ve bunu inanmak zor, bu yüzden ne olursa olsun Senegal milli takımının Afrika şampiyonu olduğunu düşünüyorum."

Fisch'in açıklamaları, CAF'ın karar alma sürecindeki şeffaflık ve bağımsızlık konusunda artan baskı altında olduğu hassas bir dönemde geldi.

